Используем инструменты ВК для бизнеса

Бизнес ВКонтакте – это платформа, на которой собраны простые и эффективные решения для продвижения любого бизнеса. Вне зависимости от видов товаров или услуг, масштаба деятельности, любой бизнесмен может результативно использовать рекламный инструментарий ВК. Так утверждают компании и маркетологи, оказывающие услуги по запуску рекламы в ВК. Но так ли это в реальности и для какой сферы бизнеса действительно подходит реклама в ВК?

ВКонтакте поможет продавать товары и услуги, но предварительно необходимо создать страницу сообщества. Утверждается, что это проще, чем сайт. Затем необходимо пригласить друзей и знакомых подписаться на бизнес-страницу, а после предстоит рутина – нужно регулярно публиковать новый контент, размещать посты с товарами, не забывать про красивые фото и увлекательные истории. Когда окажется, что все эти усилия не приводят к желаемому результату, бизнесмен подключает рекламный кабинет и начинает оплачивать размещение рекламы сообщества в ВК, но нельзя забывать, что за пределами платформы этих объявлений никто не увидит.

Сколько стоит реклама в ВК? Точно ответа на этот вопрос быть не может, так как ставки устанавливаются динамично – работает аукционная система, рекламодатели торгуются за рекламные места. Можно назначить минимальную цену, допустим, 2-3 рубля за клик, но скорее всего ни показов объявлений, ни переходов по ссылкам не будет.

Через несколько дней рекламной кампании статистика покажет, что ставки необходимо повышать. Методом проб и ошибок рекламодатель узнаёт, что предельных значений ставок не существует – их необходимо поднимать каждый раз, когда это делают конкуренты. Аукцион раскручивается, рекламный бюджет растёт.

Таргетированная реклама в ВК считается рентабельной, но множество микро и средних бизнесов на практике убедились, что это не совсем так. Недостаточно разово создать бизнес-страницу и наполнить ленту красивыми постами – это должно стать конвейером, соответственно бизнес-процессом, требующим своей доли бюджета. Наряду с рутиной по поддержанию актуальности ленты нужны вливания в рекламу, и в итоге цена реального клиента может выйти за рамки предварительно намеченного бюджета.

Рекламная сеть ВКонтакте превратилась в своеобразную азартную игру, в которой чаще выигрывает не рекламодатель, а владелец платформы. В алгоритмах назначения и «срабатывания» ставок отсутствует прозрачность, а потому бизнесмены часто приходят к выводу, что арбитраж трафика – гораздо более понятный и надёжный источник привлечения трафика, не требующий дополнительных затрат на регулярное создание привлекательного контента. Таргетированная реклама во ВКонтакте – это долгая игра: для оптимизации кампаний необходима статистика, для накопления которой требуются месяцы. Мелкий бизнес редко может себе позволить долгосрочные рекламные эксперименты, а потому рекламная платформа ВК, несмотря на заявления, больше ориентирована на средний и крупный бизнес.