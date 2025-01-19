Исследование мировых технологий умного сельского хозяйства в центре внимания на Всемирной научно-технической выставке по ирригации

В Пекинском национальном конференц-центре с 31 марта по 2 апреля 2025 года пройдет 11-я Пекинская международная выставка технологий мудрого сельского хозяйства и ирригации (Wisdom Agriculture and Irrigation Technology Expo) и Всемирная конференция по ирригационным технологиям. Одновременно пройдет третья Пекинская международная научно-техническая выставка по сохранению водных ресурсов.

Конференция представляет собой инновационную площадку, связывающую цифровые технологии сельского хозяйства и ирригации в Китае и за рубежом, а также является самой профессиональной и крупнейшей выставкой в области умного сельского хозяйства и ирригации в Китае. На выставочной площади 30 000 квадратных метров 800 предприятий из 33 стран и регионов мира представят ведущее передовое оборудование и технологии в мире, в том числе 20 из 500 крупнейших в мире предприятий и зарегистрированных на бирже компаний.

15 000 покупателей из более чем 10 стран и регионов, таких как США, Италия, Нидерланды, Израиль, Австралия, Испания, Франция, Турция, Кипр, Япония и Южная Корея, посетят выставку и будут делать здесь покупки.

В этот же период будут проведены: Конференция стран Юго-Восточной Азии по продвижению сельскохозяйственной ирригационной системы, Конференция стран Шелкового пути и России по продвижению сельскохозяйственной ирригационной системы, Пекинская международная конференция по мудрому сельскому хозяйству (первая в мире конференция по продвижению новых технологий и продуктов), церемония в честь глобальных инноваций в области интеллектуального сельскохозяйственного оборудования и другие мероприятия, собирающие самые передовые сельскохозяйственные технологии в мире и способствующие международному торговому сотрудничеству.