Исследование Ромир и Fix Price: 6 из 10 россиян продолжают пользоваться народными средствами для уборки, 57% тратят на бытовую химию для уборки менее 500 рублей в месяц

Стереотип о том, что уборка – дело женское, уходит в прошлое: 36% респондентов считают, что уборкой должен заниматься тот, у кого больше времени, еще 34% ― что уборку надо делить поровну между мужчинами и женщинами

К услугам домработниц и клининговых компаний пока масштабно не прибегают: мешает отсутствие денег (60%) и недоверие посторонним лицам в доме (27%)

25 апреля 2022 – Весна ― время перемен и обновления: каждый второй россиянин (50%) проводит ежегодную генеральную уборку именно в это время года, показало совместное исследование Ромир и Fix Price. При этом россияне подходят к процессу уборки экономно: 57% тратят на средства для уборки менее 500 рублей в месяц, еще 27% ― от 500 до 1000 рублей, у остальных ежемесячные расходы на средства для уборки составляют более 1000 рублей. Интересно, что 6 из 10 опрошенных россиян (59%) пользуются народными средствами для уборки: в ход идет сода (47%), лимонная кислота (31%) и уксус (23%).

Список самых популярных товаров для уборки, которыми регулярно пользуются россияне, возглавили средства для чистки сантехники (их покупает 83% россиян), многоразовые и одноразовые тряпки (74%), средства для мытья окон и зеркал (72%) и для мытья пола (70%), а также перчатки (60%).

Прибегать к услугам клининга или вызывать домработниц россияне не торопятся ― в первую очередь потому что у них нет лишних денег на это (такой ответ выбрали 60%). Еще 27% заявили, что просто не доверяют посторонним лицам, а 11% испытывают неловкость от того, что кто-то другой будет убирать их квартиру.

Тем не менее, россияне признаются, что уборка квартиры не приносит им удовольствия ― так сказали 42% опрошенных. Примечательно, что мужчины больше женщин не любят заниматься уборкой: об этом сказали 51% мужчин по сравнению с 37% женщин. Удовольствие от уборки получают 26% россиян, а 32% высказали свое безразличие к данному процессу.

Уходят в прошлое и гендерные стереотипы относительно того, чьей ответственностью является поддержание чистоты в доме: 36% респондентов считают, что уборкой должен заниматься тот, у кого больше времени, а 34% заявили, что уборку надо делить поровну между мужчинами и женщинами. О том, что уборка ― дело исключительно женское, заявили 28% опрошенных (24% среди женщин и 35% среди мужчин).

Инна Кондратьева, директор департамента категорийного менеджмента Fix Price, прокомментировала:

«Товары для уборки и бытовая химия – одни из главных трафикообразующих категорий в Fix Price. Мы видим стабильно высокий спрос на эти товары на протяжении года и особенно весной, когда традиционно проводятся генеральные уборки в квартирах и домах. Потенциал для развития категории в Fix Price есть: несмотря на то, что большая доля российских потребителей продолжают пользоваться народными средствами, мы делаем все, чтобы покупки чистящих и моющих средств не были обременением для их бюджетов: например, несмотря на растущую инфляцию в Fix Price все еще можно купить полноразмерные средства для мытья полов, чистки сантехники и спреи для стекол за 99, 79 и даже 59 рублей, в том числе от известных брендов».

Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами исследовательского холдинга Ромир, прокомментировала:

«Мы видим, что сегодня в отношении уборки формируется и утверждается партнерский подход, где и мужчина, и женщина несут равную ответственность за ее реализацию. Но при этом готовность россиян привлекать сторонние клининговые службы для проведения уборки все еще находится на достаточно низком уровне, что, безусловно, связано с режимом экономии, который сегодня только усиливается. В отношении товаров для уборки и бытовой химии мы также видим рациональный подход: россияне ищут наиболее оптимальные ценовые решения на рынке и в фокусе внимания оказываются те розничные игроки, которые обеспечивают оптимальное соотношение цены и качества в категориях, где цена является одним из ключевых факторов выбора для совершения покупки».

Об исследовании

Опрос был проведен с 5 по 11 апреля 2022 года на базе единой панели данных Ромир с участием верифицированных респондентов. Выборка составила 1000 человек и репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.

О Ромир

Ромир – крупнейший частный исследовательский холдинг, ориентированный на всестороннее изучение современного человека при помощи инновационных методов и технологий. С 1987 г. специализируется на масштабных маркетинговых, кросс-медийных, общественных и социально-экономических исследованиях. Входит в М-Холдинг.

О Fix Price

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP) – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. C момента основания компании в 2007 году Fix Price каждый день помогает покупателям экономить при приобретении товаров повседневного спроса. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким фиксированным ценам.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть магазинов Fix Price насчитывает 4 904 магазина в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. Компания управляет 8 распределительными центрами и работает в 79 регионах России, а также в 6 зарубежных странах.

В 2021 году выручка Компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).