Исследование: установка трекеров Genius Tracker компании GameChange Solar занимает меньше времени

GameChange Solar, ведущий мировой поставщик отслеживающих положение солнца решений для наземных фотоэлектрических установок, опубликовал результаты стороннего исследования времени установки своих солнечных трекеров Genius Tracker. Исследование, проведенное Eclipse-M, ведущим в отрасли исследователем времени установки комплектного оборудования, показало, что трудозатраты на установку Genius Tracker на 28 % ниже среднего показателя для трех одностоечных трекеров, представленных на рынке.

Исследование затрат времени было основано на наблюдениях в полевых условиях на солнечной электростанции мощностью 456 МВт в Техасе, в учебном центре GameChange Solar, а также на объектах нескольких других проектов, которые проводились Eclipse-M на местах установки в течение последних пяти лет. Затем эти данные сравнивали с прошлыми записями об аналогичной деятельности, имеющимися в базе данных Eclipse-M для других трекеров в соответствующей отрасли. Чарльз Бишоп (Charles Bishop), вице-президент компании GameChange Solar по деятельности на объектах клиентов, тесно сотрудничал с Eclipse-M в течение 3 месяцев, чтобы обеспечить получение точных данных на объектах.

Результаты исследования показали, что одностоечная система Genius Tracker продемонстрировала значительные преимущества по сравнению с конкурентами в плане производительности труда, требуя на 28 % меньше трудозатрат при установке по сравнению со средним показателем для трех одностоечных трекеров, представленных на соответствующем рынке.

Ориентация GameChange Solar на предварительную сборку на заводе и сокращение количества деталей значительно упрощает процессы установки, снижая трудозатраты и облегчая логистику и погрузочно-разгрузочные операции. Система SpeedClamp предполагает модульную сборку с завинчиванием всего двух болтов на модуль, включая установку крепления модуля.

Система привода и конструкция Genius Tracker IP считаются лучшими в своем классе по производительности труда на мегаватт (чел. ч/МВт). При этом установка модуля происходит заметно быстрее, чем установка других одностоечных трекеров, представленных на соответствующем рынке.

Инновационные особенности, такие как двухкомпонентная система крепления трубы к верху стойки, способствуют более быстрой и точной установке с возможностью регулировки положения во всех необходимых направлениях.

«Результаты этого исследования затрат времени демонстрируют преданность GameChange Solar своим клиентам, выражающуюся в подходах к внедрению инноваций для повышения эффективности наших трекеров как с точки зрения сборки, так и логистики, — сказал Дерик Бота (Derick Botha), коммерческий директор GameChange Solar. — Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам решение, которое не только максимизирует выработку энергии, но и сводит к минимуму время сборки и соответствующие трудозатраты».

«Процесс создания этого отчета был значительно усовершенствован благодаря поддержке всей команды GameChange, от работающих на выезде специалистов до высшего руководства компании, — сказал Билл Пулен (Bill Poulin), управляющий партнер Eclipse-M. — Мы оценили целеустремленность команды, которая помогала нам готовить исчерпывающий отчет».