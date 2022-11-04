Исследование: в мировой рыболовной отрасли ежегодно погибает более 100 000 человек

По данным нового исследования, ежегодно погибает более 100 000 работников рыболовной отрасли. Согласно данным исследования, проведенного фондом FISH Safety Foundation (FSF) по заказу Благотворительного фонда Пью (Pew Charitable Trusts), каждый день погибает около 300 рыбаков, что гораздо выше всех предыдущих оценок.

Непропорционально большое число погибших приходится на рыбаков с низким уровнем дохода, включая детей, вынужденных заниматься рыбным промыслом, и преимущественно обусловлено опасными условиями труда и аварийным состоянием судов.

Industrial-scale illegal fishing drives overfishing and subsequent economic pressures that fuel smaller-scale illegal, unreported, and unregulated activities.

Фонд FSF выявил несколько факторов, обусловливающих смертность рыбаков, включая бедность, геополитический конфликт, чрезмерный вылов рыбы, незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел, а также изменение климата. ННН промысел является важным фактором, особенно в связи с растущим спросом на рыбный белок во всем мире. Нелегальные промысловики экономят и игнорируют правила безопасности, пытаясь извлечь максимальную прибыль из высокодоходного улова. Это, в свою очередь, приводит к так называемому «ННН промыслу по необходимости», когда мелкие кустарные рыбаки вынуждены нарушать правила или участвовать в нерегулируемой и опасной деятельности, поскольку найти рыбу становится все труднее. Эти условия усугубляются влиянием изменения климата на распределение рыбных запасов.

«Хотя рыболовство рискованно по своей сути, суровая реальность такова, что многих смертей можно было бы избежать. Поскольку 3 миллиарда человек зависят от морепродуктов, и ожидается, что спрос на них будет расти, для обеспечения безопасности рыбаков срочно необходима более жесткая политика, в том числе направленная на устранение истинных причин этих смертей», — заявил Питер Хорн (Peter Horn), директор международного проекта в области рыболовства Благотворительного фонда Пью, целью которого является прекращение и предотвращение незаконного рыбного промысла.

Глава фонда FSF Эрик Холлидей (Eric Holliday) заявил следующее: «Широко распространено мнение, что оценки смертности рыбаков занижены и скрывают опасность рыболовства. Наш анализ является первым в своем роде и убедительно показывает, что отсутствие прозрачности в рыболовной отрасли ставит под угрозу жизни людей, поскольку скрывает полную картину того, что происходит на судах или в рыбопромысловых районах, что затрудняет правительствам разработку эффективной политики по повышению безопасности. Хотя мы, возможно, никогда не сможем получить точные данные о смертности среди рыбаков, это должно послужить тревожным сигналом для правительств, говорящим о том, что для спасения жизней необходимы срочные действия, основанные на улучшении отчетности и обмена данными о смертности».

Изучив общедоступные данные и сопоставив их с данными журналистских расследований и сообщениями в новостях и социальных сетях, а также сообщениями правительственных чиновников и других лиц в частном общении, авторы исследования смогли получить наиболее полную на сегодняшний день картину смертности в рыболовной отрасли по всему миру.

Однако даже при наличии этих инструментов пробелы в данных остаются, и общую смертность практически невозможно установить количественно. Нехватка и неточность данных затрудняет процесс внесения в законодательство директивными органами необходимых изменений, обеспечивающих безопасность промыслового и натурального рыболовства на международном, государственном и местном уровнях.

Основываясь на результатах исследования, Благотворительный фонд Пью призывает к действиям по нескольким направлениям. На национальном уровне предстоит еще многое сделать для внедрения мер по обеспечению безопасности рыбаков и устранения основных факторов. Учитывая непропорционально высокий уровень смертности в общинах с низким уровнем дохода, срочно необходимы финансовая поддержка и повышение компетенций. На международном уровне более эффективные усилия по сбору данных, повышению прозрачности и обмену информацией помогут руководящим органам лучше понять проблемы рыбаков, более точно оценить дополнительные риски, связанные с ННН промыслом, и принять меры для улучшения безопасности судов.

Существует также готовая нормативная база, призванная пресекать незаконный промысел и защищать рыбаков. В частности, страны должны ратифицировать и выполнять Кейптаунское соглашение, принятое Международной морской организацией в 2012 году, которое устанавливает стандарты безопасности при строительстве и проектировании рыболовных судов; выполнять Соглашение ФАО о мерах государства порта, которое направлено на предотвращение попадания незаконно выловленной рыбы в цепочку поставок морепродуктов; и продолжить выполнение Конвенции МОТ №C188 о труде в рыболовном секторе 2007 года, которая устанавливает стандарты условий жизни на морских судах. Государства-члены региональных рыбохозяйственных организаций должны также разработать четкую политику, усиливающую меры по борьбе с ННН промыслом и чрезмерным выловом рыбы.

«К счастью, существует ряд нормативных инструментов, которые могут помочь остановить ННН промысел и чрезмерный вылов рыбы и повысить уровень безопасности в одной из самых опасных профессий в мире, — добавил Хорн. — Хотя они и не решают всех вопросов, они явно направлены на решение этой проблемы. Международные власти также должны уделять приоритетное внимание учету этих смертей. Только имея более четкое представление о том, что происходит на воде, чиновники могут знать, когда и где необходимы более решительные действия. Это исследование должно стать тревожным сигналом для международных властей, национальных правительств и руководителей рыболовной отрасли по всему миру о том, что пора взять на себя ответственность за решение своей части проблемы. Рыбаки больше не должны умирать в неизвестности, а правительства больше не могут игнорировать серьезную человеческую несправедливость и неравенство, являющиеся результатом недостаточных действий по борьбе с ННН промыслом, чрезмерным выловом рыбы и изменением климата».