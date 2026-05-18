Истории, которыми хочется делиться: завершился приём заявок на проект «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу»

Завершился приём заявок на участие в проекте «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети»). За время конкурсного отбора более 3 000 молодых людей со всей страны рассказали о местах, которые считают точками силы своего региона, — от живописных берегов Балтики до самых восточных сопок Приморского края, от северных деревень Архангельской области до южных просторов Кубани.

Больше всего заявок поступило из Москвы (3,6%), Нижегородской область (2,43%), Санкт-Петербурга (2,43%), Омской области (2,22%), Московской области (2,01%), Приморского края (1,74%) и Пермского края (1,68%). Финалисты проекта отправятся в медиаэкспедиции в Смоленск либо Елец – города, получившие статусы «Молодёжная столица России – 2026» и «Город молодёжи». В путешествии участники будут создавать авторский контент, знакомиться с молодёжными сообществами и локальными инициативами, посещать ключевые события в рамках Дня молодёжи, а также станут героями документальных фильмов о поездках.

Сейчас конкурсные работы участников оценивает экспертный совет, в который вошли опытные фотографы и видеографы, цифровые продюсеры, блогеры, лидеры мнений и финалисты спецпроекта «Обмен молодёжными столицами» 2024 и 2025 годов.

Для участия молодым людям нужно было опубликовать пост о своём регионе в формате текста, фоторепортажа или видеоролика, выбрав одну из пяти тем: история, спорт, искусство, наука или природа. Авторы из самых разных уголков России поделились в социальной сети «ВКонтакте» личными историями, воспоминаниями и открытиями, которые позволили увидеть знакомые места по-новому.

Самыми популярными темами стали природа и история родного края. Участники рассказывали о заповедниках, лесах, локальных маршрутах, а также обращались к малоизвестным страницам прошлого своих регионов. Большой интерес вызвала и тема искусства: молодые люди писали о локальной культуре, музыке, литературе, уличном искусстве и творческих сообществах. Реже конкурсанты выбирали спорт и науку, однако, именно эти работы нередко удивляли необычными фактами, современными проектами и сильными личными историями.

Так, Кристина Боргуль, сотрудница Инженерного лицея «Омавиат», посвятила конкурсную работу развитию инженерного образования в регионе и рассказала, как школьники знакомятся с наукой:

«В Омской области реализуется проект ТОРИО – Территория опережающего инженерного развития. Ребёнок сначала играет с конструктором, потом собирает роботу, потом проектирует деталь для реального станка. А заканчивает тем, что приходит на завод уже готовым специалистом. Недавно мои ученики поехали в лабораторию биотехнологии ОмГТУ. Им рассказали, как создают косметику из водорослей, что можно делать со спирулиной, как очищают море от нефти с помощью дождевых червей и многое другое. Они даже получили приглашение на Проектную школу ОмГТУ – 6 месяцев создавать свои проекты в настоящей лаборатории под присмотром опытных специалистов и студентов», – рассказывает Кристина.

Студентка Самарского государственного социально-педагогического университета Анастасия Тенигина поделилась особенно удивительным для неё фактом из истории спорта региона:

«В период Великой Отечественной войны Куйбышев (Самарская область), продолжал активно развивать спорт. Большинство спортсменов региона ушли на фронт, где проявляли храбрость и мужество. А те, кто остался в городе, работали на заводах, применяя свои физические способности на благо государства и будущего», – комментирует Анастасия, участник отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу».

Антон Крючков, участник отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу», раскрыл в публикации культурную сторону Свердловской области:

«Свердловская область – это не только заводы и граница Европы и Азии. Это земля, где искусство дышит медью, камнем и словом, а творческие люди превращают индустриальный пейзаж в источник вдохновения. Когда меня спрашивают, что такое уральская культура, я отвечаю: это сказы Бажова, рок на фоне труб, книги Крапивина и смелые муралы на фасадах старых зданий», – рассказывает Антон.

Елена Дурбанова, участница отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу», родом из Чувашской Республики, но уже два года живёт в Калининграде. В конкурсной работе она рассказала о своём первом знакомстве с природой региона.

«Природа Калининградской области удивила меня, когда я поехала на Виштынецкую возвышенность. Виштынецкий национальный парк – это самый восток области, туда редко ездят местные, а туристы и подавно не знают о таких местах. В тот момент я в жила Калининградской области всего два месяца. И тут я попала в чащу, действительно темный лес, как из русских сказок, в который было запрещено заходить под любым предлогом. Экскурсовод рассказывал о лесе как о месте охоты для королей и знатных особ, мифах и легендах территории, геологическом происхождении рельефа. В тот момент я поняла, что природа региона необъятна, как и её история», – вспоминает Елена Дурбанова в конкурсной посте.

София Подшивалова, участница отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу», много путешествовала по России и жила за рубежом, но решила остаться с семьёй в Лекшмозерье Архангельской области – место, где, по её словам, люди заново учатся ценить простые вещи:

«К нам едут обычные люди: семьями и поодиночке, с детьми и с друзьями. Едут, чтобы увидеть в деревнях сенокос, коров, почувствовать тепло живого огня русской печи, пожить в деревянном доме, погулять по лесу и научиться управляться с деревянной лодкой. Чтобы показать детям деревенскую жизнь. Дело в том, что самые простые вещи в жизни иногда и есть самые ценные. Они не измеряются деньгами, а часто и вовсе бесплатны», – пишет София.

Проект «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» стал продолжением инициативы «Обмен молодёжными столицами», которую программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» реализовывала в 2024 и 2025 годах. В новом сезоне он масштабировался: теперь возможность отправиться в медиаэкспедиции в молодёжные города страны получили участники из всех регионов России.

Итоги отборочного этапа будут объявлены 24 мая 2026 года. После этого финалисты начнут подготовку к поездкам вместе с наставниками проекта. Совместно они разработают медиапланы экспедиций, чтобы во время путешествий участники смогли рассказать о самых ярких событиях, людях и локациях Смоленска и Ельца. Информация об организаторах, полных правилах проведения конкурсного отбора, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных поездок размещена в положении.