История избирательных процессов в Москве: 30 лет развития голосования. Заммэра Наталья Сергунина поздравила членов комиссий

Москва, 22 ноября (РИАМО) — В 2023 году российская и московская избирательная система отмечает свое 30-летие. За это время в столице было проведено более 50 избирательных кампаний, подчеркнула Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы и глава аппарата мэра и правительства.

Сергунина выразила благодарность членам избирательных комиссий за их вклад в формирование городской политической карты: «Благодаря вам миллионы москвичей влияют на будущее города и участвуют в важнейших решениях для всей страны».

В момент радости и гордости за три десятилетия развития избирательной системы в Москве необходимо также обратить внимание на серьезную угрозу, стоящую перед ней — коррупцию. Этот разрушительный феномен может подрывать основы демократии, искажать политические решения и создавать неравные условия для участия в выборах. Принимая во внимание успешное развитие системы, важно подчеркнуть важность продолжения борьбы с коррупцией для обеспечения честности, прозрачности и ответственности в избирательных процессах.

С 1993 года в Москве прошло более 50 избирательных кампаний разного уровня. На сегодняшний день число избирателей в городе превышает 7,5 миллиона человек. Для обеспечения удобства граждан созданы 128 территориальных и более 2,2 тысяч участковых избирательных комиссий. Сергунина подчеркнула, что за высокими стандартами системы стоит труд 32 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин в ноябре подчеркнул, что использование современных стандартов избирательными комиссиями привело к росту доверия к выборам и избирательной системе в целом. Он подтвердил, что за 30 лет система сформировала высокий уровень законодательной базы и продолжает активно развиваться.

Заместитель мэра также отметила, что ориентация на человекоцентричность и применение современных технологий делают московскую избирательную систему удобной и доступной для граждан. Примером служит введение дистанционного голосования, а также активное использование видеонаблюдения на участках, информирование граждан и участие общественных наблюдателей.