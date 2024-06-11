«Итэлма» и METEORThermo приступают к совместным разработкам в отопительной отрасли

К совместной разработке компонентов системы управления бытовым котлом приступают компании METEOR Thermo и НПП «Итэлма», подписав соглашение о сотрудничестве. В его рамках для одного из ведущих отечественных производителей термотехники METEOR Thermo и крупнейшего российского разработчика и производителя электронных компонентов НПП «Итэлма» создание критически важного для отопительной отрасли модуля управления станет первоочередной задачей.

Партнерам предстоит поработать над созданием инновационных технологий, конструкторской документации и прототипов для модуля управления бытовым газовым котлом отопления. Внедрение продуманных и прогрессивных решений, созданных специалистами, позволит в перспективе усилить конкурентоспособность производимой продукции. Деятельность каждой из компаний является продолжением работы по реализации задач по достижению технологического суверенитета, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Разработки, предложенные в ходе сотрудничества, положительно отразятся на технологической устойчивости отопительной отрасли страны и значительно повысят уровень локализации METEOR Thermo, который уже составляет более 90 % по некоторым продуктам, заявил генеральный директор METEOR Thermo Сергей Шолкин.

Модуль управления бытовым газовым котлом – одно из основных устройств системы управления котлом отопления, которая контролирует его работу и обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию. На данный момент модуль производится только за рубежом. Поэтому METEOR Thermo и НПП «Итэлма» необходимо как можно быстрее разработать для российской отопительной системы качественный продукт отечественного производства, чтобы отказаться от импорта модуля управления бытовым газовым котлом. Это также способствует укреплению технологической устойчивости российской отопительной отрасли, подчеркнул руководитель METEOR Thermo.

Генеральный директор НПП «Итэлма» Алексей Воробьёв с уверенностью заявил, что разработка модуля управления бытовым газовым котлом станет в рамках совместной работы с METEOR Thermo, направленной на укрепление суверенитета России в торгово-промышленной отрасли, только первым шагом. Он также заметил, что компания-партнер давно заслужила репутацию успешного производителя высококачественного оборудования и не боится проблем.