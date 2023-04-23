Итоги годового Общего собрания акционеров Сбербанка

Подведены итоги годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк за 2022 год, которое прошло в форме заочного голосования.

Акционеры могли проголосовать онлайн по вопросам повестки собрания в одном из двух сервисов: «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» или E-voting.

Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд рублей (25 рублей на акцию). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 мая 2023 года.

Также акционеры утвердили годовой отчёт Сбербанка за 2022 год, а в качестве аудитора банка на 2023 год и первый квартал 2024 года выбрали аудиторскую организацию ООО «ЦАТР – аудиторские услуги».

Кроме того, был избран новый состав Наблюдательного совета Сбербанка в количестве 14 человек, из которых половину составили независимые директора.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В ходе собрания акционеры поддержали рекомендацию Наблюдательного совета о выплате рекордных 565 млрд рублей дивидендов, из расчета 25 рублей на одну акцию. Для нас очень значимо, что эта сумма будет выплачена по итогам сложного 2022 года. Половина этих средств будет выплачена в бюджет государства, как нашего контролирующего акционера. Вторая половина — более чем 1,5 миллионам человек, которые являются нашими частными акционерами.

Мы благодарны нашим клиентам и акционерам за доверие, а нашей команде — за профессионализм и вовлечённость. Благодаря накопленному запасу прочности и внедрению собственных технологий во все сферы нашего бизнеса, нам удалось показать отличный финансовый результат».

Антон Силуанов, Министр финансов РФ, Председатель Наблюдательного совета Сбербанка:

«Мы высоко оцениваем достижения команды Сбера, которая доказала, что умеет справляться с самыми сложными ситуациями. Результаты 2022 года надо рассматривать через призму беспрецедентной ситуации, в которой Банк, государство и вся экономика оперативно решали задачи трансформации и адаптации к новой геополитической реальности. Крупнейшие в истории банка дивиденды дают рынку сигнал, что крупный бизнес чувствует себя уверенно, а экономика адаптировалась к происходящему и готова развиваться в новых условиях».

Подробнее ознакомиться с информацией о проведении Собрания можно на странице собрания на сайте ПАО Сбербанк.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.