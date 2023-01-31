Итоги работы в области экологического контроля в 2022 году подвело ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги работы в области экологического контроля в 2022 году. За этот период на объектах общества в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях проведено 60,3 тыс. анализов проб воды, почвы и воздуха.

В составе предприятия действуют четыре эколого-аналитические лаборатории, расположенные на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Кириши», ЛПДС «Ярославль», нефтебазе «Усть-Луга» и в Новгородском районном нефтепроводном управлении. Они оснащены необходимыми средствами измерений, современным испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Основная часть экологических исследований в минувшем году – 50,4 тыс. – выполнена силами собственных лабораторий компании.

Исследования показывали соответствие нормативам состояния атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон промышленных объектов.

Большое внимание уделялось исследованию состояния сточных, природных, подземных и питьевых вод на производственных объектах и рядом с ними. Результаты мониторинга свидетельствуют об эффективности мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении производственной деятельности.

На предприятии ведется постоянная работа по обновлению и модернизации оборудования, обеспечивающего высокий уровень экологической безопасности объектов. Осенью 2022 года в рамках реконструкции нефтеперекачивающей станции «Палкино» в Ярославской области введена в эксплуатацию новая станция биологической очистки сточных вод. Производительность новой станции – 15 куб. м хозяйственно-бытовых сточных вод в сутки. В ее работе используется принцип сочетания механической и биологической очистки с применением методов глубокой доочистки.

Также реализуются мероприятия по восполнению биоресурсов. В завершившемся году по инициативе компании обеспечен выпуск молоди сига, атлантического лосося и стерляди в Ладожское озеро, реку Неву и Угличское водохранилище.

Производственный экологический контроль, мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, поддержание работоспособности оборудования являются приоритетными направлениями природоохранной деятельности ООО «Транснефть – Балтика».