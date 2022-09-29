Ивенторы поддержат друг друга в Сочи в начале октября

Главная встреча event-комьюнити — GLOBAL EVENT FORUM — состоится несмотря ни на что. С 10 по 14 октября на Курорте Красная Поляна пройдет событие, которое собирает большое количество специалистов индустрии развлечений и организации мероприятий со всей России.

GLOBAL EVENT FORUM в Сочи не войдет в печальную статистику отмен мероприятий. Форум станет местом объединения, а также площадкой для поиска решений в сложившейся ситуации. Уникальная деловая программа от топовых спикеров, продолжающих свои проекты в России, атмосфера взаимовыручки и поддержки, коллаборации, партнерство и идеи, а главное — теплые встречи с друзьями и коллегами в горах Красной Поляны.

Евгения Суфиянова и Андрей Фомин, организаторы GLOBAL EVENT FORUM:

“Мы думали, как правильно поступить и приняли, как нам кажется, самое правильное решение — проводить GLOBAL EVENT FORUM в любом случае и при любом количестве участников, изменив программу c поправкой на ситуацию. Сейчас никто не должен оставаться наедине с проблемой.

У всех есть бизнесы, сотрудники и их семьи, которым надо платить зарплаты, поэтому встреча необходима индустрии, чтобы объединиться и понять, как жить дальше. Нам нужно приспособиться к обстоятельствам и идти вместе, поддерживая друг друга в нашем сообществе. До встречи в Event City”.

Билеты на gefforum.com