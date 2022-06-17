Из Москвы во Владивосток и обратно: самый необычный проект этого лета

Московское информационное агентство «Центр Градостроительного Развития» (CUD.NEWS) представило, пожалуй, самый необычный и амбициозный проект лета 2022 – колумнист агентства, известный общественный деятель Петр Шкуматов отправился на автомобиле эконом-класса из Москвы во Владивосток.

Больше, чем за месяц в пути Петр проедет более 32 000 километров и посетит десятки городов – как известных и излюбленных гостями, так и тех, куда почти не приезжают туристы.

Основная миссия проекта – показать, что дальние путешествия по России возможны для обычных и неподготовленных водителей и возможны на любом автомобиле, не только на джипе или тракторе. Также мы хотим показать, что такое путешествие принесет много эмоций и впечатлений, так как в России есть множество незаслуженно забытых прекрасных туристических мест, которые хотя бы раз в жизни нужно посетить.

В ходе поездки Петр будет отмечать все расходы, километраж, скорость, состояние дорог и подробно рассказывать, где, когда и как останавливался, где какие цены, инфраструктура и отношение к заезжим гостям. Путевые заметки будут невероятно полезны всем, кто соберется в аналогичное путешествие по стране.

«Подавляющее большинство жителей России эту самую Россию и не видели вовсе. Максимум катаются на побережье Черного моря и обратно. Здесь подчеркну – подавляющее. Да что уж говорить, если в течение года 95% автомобилей не покидает пределы своего родного региона (в случае с Москвой – пределы Москвы и области)? Только 5% авто, среди которых львиная доля коммерческих, пересекают границы регионов. Почему? Ведь автомобиль – это та самая свобода, сел за руль и поехал? Что мешает? А мешают людям страхи и неопределенность. Мы, когда изучали народное мнение, натолкнулись на такие массовые (!) предположения, что, как только пересекаешь границу МКАД (КАД), сразу начинаются дикие прерии, где нет вообще ничего и никого, кроме медведей. В итоге посмотреть свою же страну за всю жизнь (!) почти никто не успевает, потому что постоянно откладывает «на потом», когда будет собран такой комплект поездки, что выжить можно будет хоть во время ядерной зимы. Конечно же, такой комплект не собирается никогда, а потом становится ехать уже поздно, потому что внуки, дача, огород, плед, сериалы. Я очень надеюсь, что мой пример даст вам уверенность, что такая поездка – это возможно, безопасно и прикольно!» – говорит Шкуматов.

Проект стартовал в День России – 12 июня, и Петр Шкуматов уже добрался до Питера. Следить за его маршрутом можно на сайте проекта: auto.cud.news и на официальных страницах агентства «Центра Градостроительного Развития» в «Яндекс.Дзен» и «Пульс.Майл». А все анонсы, срочные новости, эксклюзивные видео ищите в Телеграм-канале: @cudnews.