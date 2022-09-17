JA Solar получила максимальный рейтинг AAA согласно PV ModuleTech Bankability Rankings

Компания JA Solar получила 13 сентября максимально возможную оценку AAA в рейтинге инвестиционной привлекательности PV ModuleTech Bankability Rankings за третий квартал 2022 года, опубликованном PV Tech. Лидерство в части производства и устойчивое финансовое положение компании JA Solar нашли отражение в таких ключевых индикаторах, как объемы поставок, распределение мощностей, технологическая структура и финансовые показатели. Согласно отчету, компания JA Solar стала одним из наиболее надежных поставщиков продукции с рейтингом класса А с точки зрения всех ключевых показателей за период с 2014 по 2022 год.

Стабильное и сбалансированное развитие бизнеса по всему миру

26 августа компания JA Solar опубликовала полугодовой отчет за 2022 год, согласно которому доля зарубежных поставок JA Solar в первой половине 2022 года составила 67%. В последние годы компания JA Solar продолжает неуклонно расширять свое международное присутствие, а доля зарубежных поставок постоянно составляет от 60 до 70% от общего объема поставок. Компания JA Solar успела создать полноценные промышленные цепи в Китае и за рубежом на основе расположенных по всему миру 12 производственных баз, что обеспечивает мощную поддержку поставок на мировые рынки.

В 2021 году доля JA Solar на мировом рынке достигла 14%. В частности, продолжила расти ее доля на устоявшихся рынках, включая Европу (около 18%) и Китай (около 19%); что касается развивающихся рынков, доля компании JA Solar в 2021 году достигла рекордного уровня в 46% в Пакистане, 58% в Малайзии и около 40% в Израиле. Кроме того, компания также вышла на новые рынки сбыта, такие как Гайана в Южной Америке, Сьерра-Леоне в Африке, Таити в Океании и Узбекистан в Центральной Азии, что способствует устойчивому развитию ее международного бизнеса. Как отмечается в отчете PV ModuleTech, компания JA Solar станет более конкурентоспособной на рынке США с развитием своей глобальной производственной базы.

Шаг вперед в ведомом технологиями развитии

Компания JA Solar продолжает увеличивать инвестиции в научные исследования в целях удовлетворения меняющегося рыночного спроса и стимулирования технологической итерации и модернизации отрасли. По состоянию на первую половину 2022 года компания JA Solar получила 1178 патентов на независимые исследования и разработки. Средний коэффициент преобразования энергии ее запущенных в массовое производство элементов Percium достиг 23,7%, n-образных элементов — 25%.

В частности, модули DeepBlue 3.0 на основе элементов Percium привлекают к себе внимание по всему миру с момента поставки первого заказа в октябре 2020 года. К концу июня 2022 года объем поставок этих модулей достиг 24 ГВт. Модули DeepBlue 3.0 были использованы в ключевых глобальных проектах, таких как фотоэлектростанция на крыше пекинской железнодорожной станции «Фэнтай», фотоэлектростанция на крыше комплекса ООН в Пекине, крупнейший в мире интегрированный проект с электростанцией и хранилищем в Уланчабе (Внутренняя Монголия) и плавучий солнечный парк Uivermeertjes в Нидерландах, являющийся вторым по величине таким парком за пределами Азии.

В мае 2022 года компания JA Solar представила модуль DeepBlue 4.0 X на основе элементов n-типа с коэффициентом преобразования энергии 25% и максимальной мощностью 625 Вт. По сравнению с обычными модулями p-типа модуль DeepBlue 4.0 X способен снижать расходы на баланс системы примерно на 2,1% и полную приведенную стоимость электроэнергии на 3,5–5%, что может дополнительно повысить рентабельность проектов и ценность для клиентов. Ожидается, что к 2023 году емкость элементов n-типа компании JA Solar превысит 27 ГВт. Таким образом, JA Solar станет одним из первых предприятий, разрабатывающих и производящих элементы n-типа.

Компания JA Solar также развивает интеллектуальное производство за счет ускорения процесса цифровой трансформации. Компания обеспечила тщательный контроль качества в ходе производственного процесса с круглосуточной системой обнаружения и автоматического оповещения в режиме реального времени. Так, на своей производственной базе в Иу компания JA Solar использует цифровой интеллект на протяжении всего процесса от планирования и производства до логистики, обеспечивая «прозрачность 7-дневного процесса доставки» заказа и точный контроль за производительностью и качеством продукции.

Непрерывный высококачественный рост при прочном финансовом положении

Полугодовой отчет показывает, что в первой половине 2022 года выручка компании JA Solar составила 28,469 млрд юаней, что на 75,81% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а причитающаяся акционерам чистая прибыль достигла 1,702 млрд юаней, что на 138,64% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, компания продемонстрировала выдающиеся показатели роста операционной и чистой прибыли. Кроме того, объем поставок модулей в первой половине 2022 года вырос более чем на 50% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года (выше среднего показателя по отрасли).

Компания JA Solar получила широкое признание за свои высокие результаты деятельности как внутри отрасли, так и за ее пределами. На сегодняшний день JA Solar неоднократно входила в число 500 ведущих мировых компаний в сфере новой энергетики, список Fortune China 500, рейтинг 500 ведущих частных предприятий Китая, а также рейтинг 500 ведущих частных производителей Китая и др., при этом она продолжает улучшать свои позиции в этих рейтингах.