В Москве стартует экологическая акция «Зеленый и здоровый офис 2021». Основными целями акции и премии являются популяризация лучших экологических и мотивационных практик компаний.

Опыт прошлого и этого года показал, что вопросы экологии, здоровья и мотивации сотрудников, особенно при дистанционной работе, как никогда актуальны для бизнеса. Огромную роль в новых условиях играют проекты экопросвещения и обучения компетенциям, связанным с устойчивым развитием. Также современные требования безопасности на рабочем месте показали, что роль инноваций и новых технологий при проектировании и строительстве зданий имеет сегодня ключевое значение для соответствия требованиям экологичной и безопасной среды. Именно поэтому фокус акции в этом году будет сделан на темах экологического просвещения, обучения и инноваций.

К участию в акции и премии приглашаются российские и международные компании, реализующие экологические проекты и практики. Участие дает возможность сформировать имидж экологически ориентированной организации, соблюдающей международные стандарты, будет содействовать развитию HR бренда компании, заботящейся о здоровье, развитии и благополучии своих сотрудников. В рамках мероприятий акции предусмотрены обучающие вебинары, экологический консалтинг от экспертов, советы по рациональному и бережному ресурсопотреблению, экологической мотивации и обучению персонала компании. Все мероприятия акции бесплатные для участников и проходят в онлайн-формате.

Чтобы принять участие необходимо:1. Зайти на сайт www.platforma-konkurs.ru или www.зеленыйофис.com.

2. Нажать на ссылку «Принять участие».

3. Заполнить анкету участника до 30.08.2021 г. включительно.

4. Прикрепить логотип компании.

5. Принять участие в обучающих семинарах.

6.Принять участие в церемонии награждения.

В 2021 году будут выбраны победители премии ЗЕЛЕНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ОФИС (1, 2 и 3 место).

А также будет проводиться конкурс по специальным номинациям:

Лучшая программа заботы о здоровье сотрудников в офисе / дистанционно Лучшая программа экологической мотивации сотрудников Лучшая программа экопросвещения и обучения сотрудников Лучший экологический корпоративный проект Самая экологически-открытая компания Лучшая внедренная система РСО Экологические инновации в офисе Лучший экологический дизайн офиса Лучшая организация питания в офисе

Победители будут отмечены дипломами, все участники получают сертификаты.

Акция проводится компанией MBS при поддержке Департамента капитального ремонта города Москвы.

Участие бесплатное – любая компания может присоединиться, заполнив анкету участника на сайте www.platforma-konkurs.ru или www.зеленыйофис.com в срок до 30.08.2021 г. включительно. За подробной информацией можно обратиться в Оргкомитет акции: Елена Криницкая, +7 (499) 500-93-96, greenoffice@mb-solutions.ru.

СПРАВКА:

Компания MBS – агентство, реализующее с 2010 года проекты в области устойчивого развития в форматах events, образовательные программы, издательская деятельность, конкурсы и PR по направлениям: экология и климат, здравоохранение, территориальное развитие и smart cities, образование и культура, предпринимательство и инновации, благотворительные проекты и помощь людям с ограниченными возможностями. В 2019 году стартовал проект «Акселератор зеленых стартапов» по популяризации экологического предпринимательства в России. www.mb-solutions.ru