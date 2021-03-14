Эксперты: необходимо вовлекать детей и подростков в популяризацию позитивного контента

Общественные деятели и предприниматели обсудили перспективы создания безопасной среды в интернете для детей. Дискуссия в zoom-формате прошла в начале марта на площадке Всероссийской научно-практической конференции «Информационная безопасность и дети», организованной Академией инновационного образования и развития.

Модераторами секции «Позитивный контент – формы его создания и распространения» выступили основатель и руководитель центра маркетинговых технологий и торговли «Умная страна», основатель социального проекта «Семья 3.0» Ольга Ручьева и президент АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» Екатерина Аверкиева.

Участники панели представили друг другу свои разработки и предложения по продвижению в сети «позитивного контента». При этом взгляды на механизмы решения этой задачи были порой диаметрально противоположными. Так, если координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев отдал предпочтение государственному регулированию интернет-контента, в том числе посредством дополнений в Федеральный закон №436 «О защите детей от вредной информации», то сооснователь диджитал-агентства «Нектарин» Евгений Гаврилин (более 800 тысяч подписчиков в Инстаграме) настаивал на том, что чистое государственное регулирование в этом вопросе не сработает: в популяризацию позитивного контента среди детей и подростков нужно активно вовлекать их же.

Также, убеждён бизнесмен, необходимо активно работать с налаживанием «позитива» в самих семьях, ведь ребёнок, выросший в токсичной атмосфере, будет искать утешения в самом деструктивном онлайн-контенте.

С Гаврилиным согласился и научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», кандидат социологических наук Евгений Сженов. Он убеждён: создавать «позитивный контент» необходимо с теми, кто является «лидером мнений» молодой аудитории. «Тратить бюджетные деньги эффективнее на коллаборацию с теми, кто являются звёздами для молодой аудитории, как бы они ни были непонятны нашему поколению, – заявил Сженов. – Могу сказать, по собственным наблюдениям, что государство уже прекрасно научилось эффективно работать с лидерами мнений в среде детей и подростков. И надо увереннее работать по теме «позитивного интернета» с региональными властями – тем более, что с их стороны, насколько я знаю, есть такой интерес».

И в группе компаний «Просвещение» уже активно используют практику коллабораций с молодёжными звёздами – рассказала их директор по внешним коммуникациям Кристина Колесникова. Так, с её слов, «Просвещение» уже привлекало к участию в проекте на тему внутреннего туризма популярного тиктокера Даню Милохина. Также группа компаний второй год реализует полномасштабный федеральный реалити-сериал, который полностью делают подростки – начиная со сценария и заканчивая операторскими съёмками, монтажом, работой в кадре и т.п. По мнению госпожи Колесниковой, именно грамотная синергия взрослых и детей в работе над позитивным контентом решит задачу «безопасного интернета» наиболее эффективно. «Ресурсы на это есть и у государства, и у бизнеса. Кроме того, немало компаний, которые серьёзно вкладываются во взращивание «разумного потребителя».

Модератор секции Екатерина Аверкиева привела в качестве реального примера вовлечения детей и молодежи в создание и распространение позитивного контента международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» и всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами», проводимые Академией инновационного образования и развития и Инновационным центром развития и воспитания детей и молодежи. В рамках конкурсов дети создают работы, которые не только размещаются в сети интернет, но и которыми дети делятся в социальных сетях.

С таким подходом согласились и другие участники дискуссии: менеджер проектов Фонда «Разумный интернет» Татьяна Новикова, директор оргкомитета Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе» Алексей Кисляков, руководитель проекта «+1 Город» Ксения Топоркова и другие.

«Мы активно применяем «журналистику решений – не избегаем разговоров о проблемах, но при этом всегда предлагаем и варианты их преодоления, – рассказала в ходе конференции Ксения Топоркова. – Таким образом даже острые вопросы мы подаём в позитивном, конструктивном ключе. Недавно мы провели серию экологических квестов, адресованных детской аудитории, но предполагающих и активное участие в них взрослых».

А представитель Фонда «Разумный интернет» Татьяна Новикова обратила внимание на то, что в домене .ДЕТИ уже долгие годы существует позитивное интернет-пространство. Оно объединяет в себе множество ресурсов для детей и подростков, родителей и педагогов. Важно, что все сайты с адресом в домене .ДЕТИ подключены к системе мониторинга, которая позволяет находить и оперативно устранять уязвимости, а также негативный контент, появившийся на их страницах. Таким образом, сайты в домене .ДЕТИ всегда остаются позитивными и безопасными для маленьких пользователей.

Доклад Татьяны Михайловой, руководителя международного ресурсного центра по работе со школьными и молодежными масс-медиа РГУ им. А.Н. Косыгина, коснулся проблем медиаграмотности школьников. «Эту функциональную грамотность XXI века необходимо развивать семимильными шагами, чтобы ликвидировать разрыв, который образовался между нормой и необходимостью, – подчеркнула Татьяна Борисовна. На запредельно низкий уровень медиакультуры подрастающего поколения указывают многие исследования».

Виктория Бунчук, руководитель социальных проектов Координационного центра доменов RU/РФ, представила проект «Изучи интернет – управляй им», который реализуется при поддержке «Ростелекома». Он включает интерактивный портал с образовательными играми, викторину с тремя сотнями увлекательных вопросов об интернете и цифровых технологиях, приложение с тестами, словарь интернета; на платформе проекта регулярно проводятся онлайн-турниры и чемпионаты по цифровой грамотности.

«Наши общие рекомендации, как наполнить интернет позитивным контентом – создавать его как можно больше, объединяясь с партнерами и, как уже говорили предыдущие спикеры, с детьми и подростками, – сказала Виктория Бунчук. – Например, над сценариями для образовательных игр проекта «Изучи интернет – управляй им» мы работаем вместе со школьниками и студентами в рамках «Школы реальных дел». Юные пользователи всегда в тренде и точно знают, какая тема актуальна в мире цифровых технологий. Они помогают нам шагать в ногу со временем и, главное, смотреть на проект их глазами, чтобы оставаться всегда интересными».

Выступил Алексей Кисляков, руководитель Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе» с международным участием, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, который обратил внимание на важность включения молодежи в процесс создания и распространения позитивного контента. Он привел пример, как в процессе поиска и отбора фильмов для программы фестиваля, а также в работе волонтёров модераторов обсуждений с различными зрительскими аудиториям принимают активное участие дети и молодежь.

Завершила серию выступлений клинический психолог, терапевт АНО Авторский центр «Мир Семьи» Лиана Раевская. Она призвала родителей уделять своим детям столько свободного времени, сколько нужно самому ребенку, чтобы дети не чувствовали себя «ненужными». Когда рядом с ребенком нет поддерживающего родителя, ребенок ищет утешение в интернете и ставит для себя авторитетом сомнительные ресурсы.

А подводя итог панельной дискуссии, модератор Ольга Ручьёва обратила внимание на то, что мир активно меняется, и что скоро уже будет актуально говорить о формировании «позитивного контента» не только живыми людьми, а искусственным интеллектом. «Очевидно, что ответственность за позитивный контент в интернете лежит далеко не только на государстве. Авторам предназначенных для детей ресурсов важно не только бездумно гнаться за «хайпом», но и учитывать базовые нормы морали».