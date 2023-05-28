Компания JI-Analytics провела анализ финансовых показателей правительств стран южной Европы. Анализ высокой добавленной стоимости No 577 (HVA No 577) дает мощную скрытую информацию о финансовых показателях пяти крупнейших стран южной Европы за последние десять и пять лет (2012–2022 гг. и 2017–2022 гг.), используя структуру благосостояния граждан и 10 КРI. Пять крупнейших южноевропейских стран: Франция, Греция, Италия, Португалия и Испания (коллеги).

Руководители старшего звена должны заботиться о финансовых показателях и положении правительства, поскольку государственные финансовые решения непосредственно влияют на вероятность долгового, валютного и финансового кризисов, которые оказывают непропорционально большое воздействие на наиболее уязвимые слои населения.

JI-Analytics предоставляет бесплатный экземпляр Анализа высокой добавленной стоимости No 577 (HVA No 577) для руководителей старшего звена.

JI-Analytics – транснациональная компания, специализирующаяся на оценке и анализе передового опыта. Наша миссия заключается в создании лучших в мире сравнительных оценок с высоким уровнем добавленной стоимости для руководителей высшего звена, решающих наиболее важные проблемы на пересечении государственных структур, НПО и бизнеса.