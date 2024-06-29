Jolywood продемонстрировала свои инновационные решения на Intersolar 2024  

Выставка Intersolar Europe 2024, проходившая параллельно с чемпионатом Европы по футболу, привлекла внимание к Германии – стране, известной своим технологическим совершенством и надежностью. На этом мероприятии компания Jolywood, лидер фотоэлектрической отрасли, продемонстрировала свои инновационные и надежные решения.

Впервые в Европе компания Jolywood представила свое полностью универсальное решение для герметизации n-типа из закаленного стекла. Это решение, известное своими «тремя минимумами и четырьмя сопротивлениями» – низким температурным коэффициентом, низкой рабочей температурой, низкой температурой горячей точки, устойчивостью к ураганам, устойчивостью к снежным бурям, устойчивостью к граду и взрывам – обещает экономическую эффективность и увеличение выработки электроэнергии на 1,63 %, обеспечивая безопасность и стабильность в сложных условиях. Ветронепроницаемый модуль HT132N, разработанный с использованием этого решения для герметизации, получил значительное внимание благодаря своей высокой эффективности и исключительной надежности.

Примечательно, что Jolywood вошла в список топ-компанией в системе показателей надежности PVEL в третий раз подряд. TÜV SÜD наградила Jolywood первой в мире «Первой сертификацией МЭК нового стандарта для двухсторонних фотоэлектрических модулей n-TOPCon с прозрачной отражающей подложкой» за их ветронепроницаемый модуль. Кроме того, TÜV NORD предоставила Jolywood «Сертификацию двустороннего фотоэлектрического модуля n-TOPCon повышенной надежности с единым стеклом».

На выставке Jolywood представила различные модули: HD132N для коммунальных проектов и несколько модулей из серии NIWA для распределенных проектов, включая HD120N Black, HT120N Black, HD108N Black и HT108N Pro. Эти модули предназначены для оптимизации использования света для эффективной генерации электроэнергии наряду с соответствием европейским эстетическим предпочтениям.

Будучи мировым пионером в области фотоэлементов n-типа, Jolywood привезла на Intersolar несколько монокристаллических высокоэффективных фотоэлементов, включая квадратную пластину 210*210-18BB; прямоугольную пластину 182.2* 187.5-16BB, 182.2* 183.75-16BB и 182*210-16BB. Используя дифференцированную PVD-технологию и собственное производственное оборудование, фотоэлементы n-типа Jolywood обеспечивают повышенную устойчивость к ультрафиолетовому излучению, надежность во влажных условиях и эстетику гладкой полностью черной поверхности. Эти фотоэлементы имеют эффективность при массовом производстве не менее 26 %, а лабораторная эффективность достигает 26,7 %.