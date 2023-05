J&T Express и SF Express достигли соглашения о приобретении Fengwang Express

Глобальный поставщик логистических услуг J&T Express сегодня объявил о заключении соглашения о передаче акций с Shenzhen Fengwang Holdings Co., Ltd. («Fengwang Holdings»), дочерней компанией S.F. Holding Co., Ltd. J&T Express (Shenzhen) Supply Chain Co., Ltd., дочерняя компания J&T Express, приобретет 100% акций дочерней компании Fengwang Holding, Shenzhen Fengwang Information Technology Co., Ltd. («Fengwang Information»), за 1,183 млрд юаней. Эта сделка зависит от нескольких предварительных условий: проверки концентрации предприятий Государственной администрацией по регулированию рынка, а также своевременного рассмотрения сделки в соответствии с соглашением о передаче акций.

Компания J&T Express добилась значительных успехов в секторе экспресс-доставки для клиентов сферы электронной коммерции с момента выхода на китайский рынок в 2020 году. В конце 2021 года компания успешно приобрела подразделение Best Inc., занимающееся экспресс-доставкой в Китае. Shenzhen Fengwang Express Co., Ltd. («Fengwang Express») — это дочерняя компания, которая находится в полной собственности Fengwang Information. В настоящее время сеть Fengwang Express охватывает 27 провинций, муниципалитетов и автономных регионов по всему Китаю, предоставляя высококачественные услуги клиентам сферы электронной коммерции. В 2022 году выручка компании Fengwang превысила 3,2 млрд юаней. Общее качество обслуживания этой сети стабильно.

Компания J&T Express заявила о своей приверженности непрерывной оптимизации качества обслуживания в рамках оказания услуг экспресс-доставки для клиентов сферы электронной коммерции. Это приобретение расширит интегрированные сервисные возможности компании J&T Express. Ожидается, что этот шаг будет способствовать высококачественному развитию отрасли, что позволит ей еще больше повысить свои конкурентные преимущества в секторе оказания услуг доставки для клиентов сферы электронной коммерции, и будет способствовать высококачественному развитию отрасли.

По словам представителя компании S.F., ресурсы двух сторон взаимодополняемы, что поможет обеспечить плавный ход сделки. В будущем, компания S.F. может уделять больше внимания развитию своих основных направлений деятельности, включая внутреннюю экспресс-доставку среднего и высшего класса, международную экспресс-доставку, услуги по управлению глобальными логистическими цепочками и цифровыми логистическими цепочками. Между тем, S.F. продолжит создавать продукты и услуги экспресс-доставки для клиентов сферы электронной коммерции, а также удовлетворять разнообразные потребности клиентов на рынке экспресс-доставки высокого класса.