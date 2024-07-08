Состоялись плановые учения на реке сотрудников ООО «Транснефть – Балтика»

В Новгородской области состоялись плановые учения ООО «Транснефть – Балтика». Компания организовала на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Ярославль – Кириши 1 через р. Кушаверу комплексное учебно-тренировочное занятие (УТЗ). Участие в мероприятии приняли 88 сотрудников предприятия, были задействованы плавсредства, а также более 20 единиц техники.

ООО «Транснефть – Балтика» заботится об обеспечении безопасной эксплуатации своих объектов. Поэтому учения проводятся регулярно с целью не только поддержания в постоянной готовности сил и средств для устранения возможных аварий и их последствий, но и для тренировки взаимодействия между подразделениями.

Участникам УТЗ по сценарию было предложено «остановить» транспортировку нефти по трубопроводу, так как диспетчеры зафиксировали на подводном переходе МН снижение давления. Осложняющими задачу вводными стали «сбой» электроснабжения, «неисправность» задвижки на линейной части нефтепровода, а также возникший из-за короткого замыкания «пожар».

Специалисты в нормативные сроки установили на трех рубежах боновые заграждения, осуществили сбор «нефтепродуктов» и очистили береговую линию. Работы сопровождались непрерывным экологическим мониторингом.

В ходе учений требуемый уровень готовности персонала к реагированию на различные нештатные ситуации был подтвержден, как и необходимая оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием.