Стало известно как добавить название к изображениям и фигурам в «Р7-Офис»

Пользователи «Р7-Офис» могут задавать названия объектам, включенным в текстовый документ — таким как уравнения, таблицы, фигуры и изображения.

Если в тексте есть несколько таблиц, то им стоит присвоить названия, чтобы читатель мог их соотносить с текстом. Названия поможет легко ссылаться на какой-либо объект в тексте, так как у этого объекта есть уникальная подпись.

Чтобы добавить название следует вначале выделить объект. Затем правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать «Вставить название». Или в верхней панели инструментов открыть вкладку «Ссылки» и нажать на кнопку «Добавление названия».

В открывшемся диалоговом окне следует выбрать подпись для названия. Можно выбрать из готовых вариантов в раскрывающемся списке. Или создать новую подпись, нажав кнопку «Добавить». В диалоговом окне надо придумать новую подпись. Затем нажать кнопку «ОК», новая подпись добавится в список подписей.

Все подписи в документе будут сопровождаться нумерацией: Таблица 1, Таблица 2 и так далее. Чтобы разместить название над объектом в документе надо в поле «Вставить» в выпадающем списке выбрать вариант «Перед», чтобы разместить его под объектом — выбрать «После». И нажать на кнопку «ОК».

«Р7-Офис» — офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для работы и учебы. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» и ОС «РОСА».