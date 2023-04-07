К продаже квартир в корпусе первой очереди премиум-квартала ERA приступила Tekta Group

Tekta Group объявляет о старте продаж в первой очереди нового премиум-квартала ERA на Дербеневской улице в Даниловском районе. В ее составе будут возведены три корпуса высотой от 27 до 33 этажей, рассчитанных на 858 квартир. В подземной части появится паркинг на 443 места и индивидуальные кладовые.

Квартирография ERA представлена разнообразным ассортиментом планировочных решений, чтобы каждый будущий житель мог выбрать формат под свой вкус и образ жизни. Здесь классические планировки и квартиры евроформата с объединенными кухнями-гостиными и мастер-спальнями, в том числе и с предчистовой отделкой white box. Проект включает в себя одну из самых широких линеек уникальных квартир в премиум-классе — Topfloor с высотой потолков до 4,3 метра и завораживающими видами на центр города, лоты с угловыми террасами и большими лоджиями. Многообразие форматов остекления позволит наслаждаться живописными панорамами на Москву-реку и историческое Замоскворечье. Покупатели могут подобрать квартиру с наиболее подходящими вариантами окон – от арочных и до французских, в пол; при этом площадь остекления варьируется от 1,6 до 1,8 м по ширине и 2,4 – 3,8 м по высоте.

В зависимости от выбранной планировки площадь квартир составляет от 28 до 160 кв. м. Стоимость на старте продаж начинается от 12,3 млн руб.

Такое идеальное внутреннее содержание обрамлено в яркую и узнаваемую архитектуру. Авторы проекта – бюро GAFA Architects – создали квартал ERA, вдохновившись стилем ар-деко 20-30-х годов ХХ века. Отличительной особенностью проекта станут богато декорированные фасады: фактурный камень и сверкающие на солнце металлические панели, обилие растительных орнаментов и фантазийно-геометрических паттернов.

Каждый корпус визуально разделен на несколько поясов: архитектурные формы становятся проще с понижением этажа, а фактуры отделочных материалов – сложнее. Нижняя часть зданий, на уровне взгляда пешеходов, будет облицована с использованием необычных комбинаций: рифленых каменных плит с металлической отделкой в сочетании с арочными элементами. На контрасте со строгостью и геометрической выверенностью стиля ар-деко ажурные французские балконы и арочные своды привносят в архитектуру плавность линий и мягкость форм. В проекте будут реализованы входные группы с авторским дизайн-интерьером с высотой потолков до 6 метров – лобби со стойкой ресепшн, гостиная с биокамином, лаунж-пространства с дизайнерской мебелью, а также помещения для хранения велосипедов и колясок, зона для мытья колес или лап животных.

Концепция благоустройства ERA позволит найти баланс между жизнью в центре мегаполиса и уединенным отдыхом на природе. На территории квартала появится английский парк с цветочными полянами. Здесь дети смогут играть в зеленом лабиринте и на безопасных детских площадках, а взрослые — неспешно прогуливаться по яблоневому саду, заниматься спортом на зеленой поляне, отделенной живой изгородью, или встречаться с соседями в открытой городской гостиной.

Квартал премиум-класса ERA отличается хорошей транспортной доступностью и насыщенным инфраструктурным окружением. Проект строится в Даниловском районе, в пешей доступности от станции метро «Павелецкая» и набережной Москвы-реки. В непосредственной близости находятся детские сады, школы и магазины. Кроме того, в рамках первой очереди ERA предусмотрены два детских образовательных учреждения на 50 мест каждый и коммерческие помещения. Согласованный на текущий момент объем финансирования по первой очереди проекта составит свыше 18 млрд рублей.