К проекту «Учебный день в Музее» присоединился музей «Казачья слава»

Музей дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара «Казачья слава» присоединился к столичному образовательному проекту «Учебный день в Музее». Междисциплинарная программа рассчитана на учащихся 7 и 10 классов.

«К проекту присоединился необычный музей: во-первых, он находится в образовательной организации, что является безусловной новинкой для проекта; во-вторых, имеет яркую самобытную экспозицию, которая, помимо всего, позволяет решать очень важную задачу – органично ввести в учебный процесс этнокультурный компонент», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Музей стал 27 площадкой проекта и поможет школьникам глубже роль казачества в истории России. Для семиклассников в музее будут проводиться занятия по литературе, истории и математике, а для десятиклассников – по обществознанию, истории и математике.

«Участие нашего музея в масштабном городском проекте “Учебный день в музее” позволит школьникам погрузиться в уникальную атмосферу творческого пространства экспозиции, глубже изучить роль казачества в истории страны, внимательнее вчитаться в произведения классиков литературы», – рассказала директор Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара Надежда Куранина.

Городской методический центр реализует проект «Учебный день в музее» с 2017 года и позволяет учителям-предметникам проводить занятия в музеях Москвы с использованием экспозиций и методической литературы.