К садам, воссозданным по инициативе Ю. М. Лужкова, в «Коломенском» установлены указатели

В сентябре 2022 года, накануне 86-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова (мэр Москвы 1992 – 2010 гг.), в музее-заповеднике «Коломенское», получившем значительное развитие в период его руководства городом, появились указатели с его именем.

Администрацией музея-заповедника при поддержке Фонда Юрия Лужкова в систему навигации внесены изменения, чтобы помочь посетителям парка увидеть фруктовые сады, воссозданные по инициативе Ю.М.Лужкова в рамках восстановления исторических садов Коломенского.

Первые фруктовые деревья появились в Коломенском в XIV веке, когда оно стало резиденцией московских князей. Расцвет садоводства начался в XVII веке при царе Алексее Михайловиче. Из шести садов, которые появились во времена его правления, до настоящего времени сохранились три: Казанский, Вознесенский и Дьяковский. Сейчас они занимают значительную часть территории музея-заповедника. В середине ХХ века часть деревьев была обновлена после вымерзания зимой 1942 г. Сегодня сады Коломенского постоянно обновляются – за ними следят как за музейными экспонатами.

В сентябре 2016 года Юрий Михайлович отпраздновал свое 80-летие в музее-заповеднике Коломенское в формате открытого субботника, высаживая вместе с пришедшими поздравить его москвичами молодые яблони и груши – всего более 500 деревьев.

Тогда же он призвал присутствующих собраться в Коломенском снова в сентябре 2021 года, и вместе воссоздать еще один сад – пять лет спустя его пожелание и память пришли почтить тысячи человек и посадили еще несколько сотен плодовых деревьев. Ю.М. Лужков ушел из жизни 10 декабря 2019 года.

На навигационных табличках и картах появились указатели не только на сады, воссозданные по инициативе Ю.М. Лужкова, но и на мемориальный камень, установленный в парке в 2021 году в память о Юрии Михайловиче, его необычном подарке городу и активно поддерживаемой им традиции субботников. Автор мемориального камня – народный художник РФ С.А. Щербаков.

Организатором субботника в 2021 году выступил Фонд Юрия Лужкова, созданный по инициативе его близких, друзей и соратников с целью реализовывать общественно-значимые программы, которые продолжат многолетний созидательный труд Юрия Михайловича во благо москвичей и россиян.