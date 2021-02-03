«Качественный маркетинг – не просто красивая картинка, а полное обновление и точная настройка всех бизнес-процессов», – Мария Ракуса, маркетолог и предприниматель

Что даёт маркетинг бизнесу? При грамотном подходе помогает укрепить позиции на рынке, сделать клиентов лояльнее, привлечь новых, повысить прибыль. Вопреки распространённому мнению, маркетинг – не просто общение со СМИ и проведение акций с подарками. В чём на самом деле он должен заключаться – рассказала Мария Ракуса, маркетолог, предприниматель, основатель маркетингового агентства полного цикла Rakusa Consulting.

Новая версия – новые возможности

В сфере маркетинга Мария Ракуса работает почти 10 лет. Своё агентство Rakusa Consulting основала, ещё обучаясь в институте на 4 курсе, тогда же начала реализацию первого крупного проекта – полной реновации гостинично-ресторанного комплекса «Амур» в центре Хабаровска. Под руководством Марии за несколько лет изменилось всё, от дизайна до программ сервиса. Были организованы гастрономические ужины под руководством известнейших шеф-поваров России и мира. По итогам гостиница получила новый статус, а ресторан был признан лучшим заведением высокой кухни на Дальнем Востоке. Рост выручки «Амура» составил более 300%.

«Чтобы маркетинговый отдел был действительно эффективным, он должен заниматься всем: от разработки ассортимента до установления цен на позиции. Важно точно определить аудиторию, её потребности – чтобы не клиенты «подстраивались» под вас, а вы становились для них лучше. Поэтому требуется перезагрузка и настройка всех бизнес-процессов. И, конечно, привлекательная коммуникация. Такая реновация делает любой бренд действительно уникальным и успешным», – пояснила Мария Ракуса, маркетолог, основатель маркетингового агентства полного цикла Rakusa Consulting.

В «копилке» Марии множество успешных проектов: продвижение сети винных бутиков Vinoteka, ресторанного проекта Sense Café, 2D-типографии, сети локальных продуктов «Главрыба», ресторана локальной кухни Iz Brasserie во Владивостоке. И это далеко не полный список. Каждый раз Мария Ракуса находит оптимальный подход. К примеру, в ходе работы с рестораном «Эхо» провокационная стратегия продвижения быстро привлекла к нему внимание. Уже в год открытия ресторан был признан лучшим в городе по версии сайтов TripAdvizor и 2Gis.

Словом и делом

Помимо бизнеса клиентов Мария Ракуса занимается и собственным. Ей принадлежит бренд Rakusa, специализирующийся на производстве органического хлеба и натуральных сыров, продукция представлена во всех основных сетях Хабаровска. Также Мария является дилером премиального японского шоколада Royce, у неё несколько магазинов. Используя опыт работы в ресторанном бизнесе, она создала школу сервиса и гостеприимства, в которой обучается персонал самых популярных заведений Хабаровска и Владивостока.

«Кроме того, регулярно провожу образовательные мероприятия по продвижению личного бренда, сделала на эту тему курс «Адский интенсив». Даю консультации по продвижению и оздоровлению бизнеса, digital-продвижению бренда. В последнее время, особенно в 2020 году, на рынке появилось очень много «пустых» маркетологов, без опыта, образования, понимания глубинных процессов бизнеса. Пообщавшись с такими «специалистами», клиенты начинают серьёзнее относится к выбору маркетолога, и приходят ко мне», – рассказала Мария Ракуса, маркетолог, основатель маркетингового агентства полного цикла Rakusa Consulting.

Мария знакома со всеми тонкостями бизнеса глубже, чем многие маркетологи. Годовой оборот её компаний составляет 800 миллионов рублей. Успешное ведение собственного дела помогает ей быть на одной волне с предпринимателями, и выводить их бизнес на новую высоту.

Источник: Метро