Качество XPS ТЕХНОНИКОЛЬ застраховано

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9 сентября 2022

Вот уже несколько лет компания ТЕХНОНИКОЛЬ страхует надежность современной теплоизоляции на основе XPS. В 2022 году гарантом выступила САО «РЕСО-Гарантия». Страховой сертификат распространяется на 7 наиболее востребованных марок XPS ТЕХНОНИКОЛЬ: XPS ТЕХНОПЛЕКС, XPS CARBON ECO, XPS CARBON PROF, XPS CARBON SOLID, XPS CARBON SAND, Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS, Сегменты и полуцилиндры XPS ТЕХНОНИКОЛЬ.

«Современная строительная отрасль ставит во главу угла надежность, эффективность и технологичность, — рассказывает Дмитрий Михайлиди, директор по развитию направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ. — Выход конструкции из строя из-за некачественного материала — слишком большой риск для надежности и безопасности всего строящегося объекта. Наша задача — предложить рынку материал, который в самых сложных условиях эксплуатации сохраняет заявленные свойства. Получение гарантийного сертификата подтверждает серьезность наших заявлений».

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ широко применяется для решения задач как промышленно-гражданского, так и частного домостроения, при утеплении заглубленных конструкций, полов, фасадов, крыш, перекрытий и пр. Востребованность материала объясняется возросшим трендом на энергоэффективность и технологичность в строительстве.

«Наибольшей популярностью пользуются материалы, доступные в монтаже и высокоэффективные в эксплуатации, — добавляет Александр Рожин, коммерческий директор направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ. — Так, например, теплоизоляция XPS востребована при реконструкции с ограничением нагрузок на несущие конструкции: при малом весе этот материал отлично удерживает тепло. Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS позволяет обойтись без устройства защитной стяжки, что значительно экономит силы и время в процессе монтажа кровли».

Материалы на основе XPS ТЕХНОНИКОЛЬ защищены от рисков, возникших по причине производственного брака. На практике это означает, что страховая компания возместит ущерб, возникший из-за недостатка товара.

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