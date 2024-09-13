Как интерактивные видео на VK меняют правила игры в контенте

Стать активными участниками сюжетов роликов, просматриваемых на платформе «VK Видео» — такая возможность теперь есть у каждого пользователя. Запуск уникального интерактивного контента погружает зрителей в настоящее приключение во время просмотра, потому что развитие истории и ее конец зависит от действий аудитории.

В мире пока нет аналогов подобным инструментам, благодаря которым каждому пользователю доступно создание собственных интерактивных видео. Разработчики подготовили для зрителей 49 видеороликов, в которых главными героями выступят популярные блогеры Влад А4, Эксайл, Милана Стар, Кукояки и ведущие шоу «КликКлак».

Пользователи могут исследовать альтернативные сценарные линии, становиться частью повествования и принимать непосредственное участие в сюжете, просматривая интерактивный контент. Для этого требуется в определенное время активировать на экране кликабельные области или нажать на специальные кнопки.

Тем самым сюжет полностью зависит от действий пользователя, что открывает простор для экспериментирования над самыми разными версиями предлагаемых историй и придумывания самых неожиданных финалов.

Важно, что «VK Видео» подобные возможности предоставляет не только взрослым, но и детям. Для них пространством для видеотворчества станут интерактивные мультфильмы. Ребята смогут выбирать, как повернется тот или иной сюжет с любимыми героями. При этом время на платформе они будут проводить не только развлекаясь, но и обучаясь чему-то новому и полезному.

Понятный массовый продукт со встроенным редактором и место, где будут аккумулироваться и публиковаться интерактивные проекты, — то, что хотят создать разработчики на платформе «VK Видео», рассказал вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин. По его словам, команда находится в постоянном поиске новых продуктовых и технологических возможностей для авторов и пользователей.

Запуская на платформе новый формат интерактивных видео, создатели хотели не просто порадовать пользователей «интересной фичей», а предложить им для создания и воспроизведения уникального контента стандартизированные гибкие технологии, подчеркнул Николай Дуксин.

Источник: Телеканал 360°