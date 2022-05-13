Как изменится облик Казахстана после реформ президента Токаева?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал глобальные политические реформы. Начало им должен положить референдум по поправкам в Конституцию, который пройдет уже в июне. Во многом успех реформ определит и будущее всей Центральной Азии.

В послании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Стратегия «Казахстан 2050» (декабрь 2012 г.) были обозначены контуры будущего республики и план ее развития до 2050 года. В выступлении была намечена главная цель — войти в 30-ку передовых стран мира добиться качества развития на уровне стран ОЭСР.

Тезисы стратегии подготовил руководитель администрации президента Каримом Масимовым. В 2015 году в их развитие разработали программу «План Нации». В ней были представлены 100 шагов на пути к реализации пяти институциональных реформ. Они предполагали масштабную модернизацию правовой сферы, экономического и общественного устройства Казахстана.

В начале 2022 г. Назарбаев ушёл на заслуженный отдых. И практически сразу был арестован Карим Масимов. На тот момент он возглавлял КНБ и отказался во время январских протестов отдавать приказ стрелять в демонстрантов.