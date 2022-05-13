Как изменится облик Казахстана после реформ президента Токаева?

Политика
13 мая 2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал глобальные политические реформы. Начало им должен положить референдум по поправкам в Конституцию, который пройдет уже в июне.  Во многом успех реформ определит и будущее всей Центральной Азии.

В послании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Стратегия «Казахстан 2050» (декабрь 2012 г.) были обозначены контуры будущего республики и план ее развития до 2050 года. В выступлении была намечена главная цель — войти в 30-ку передовых стран мира добиться качества развития на уровне стран ОЭСР.

Тезисы стратегии подготовил руководитель администрации президента Каримом Масимовым. В 2015 году в их развитие разработали программу «План Нации». В ней были представлены 100 шагов на пути к реализации пяти институциональных реформ. Они предполагали масштабную модернизацию правовой сферы, экономического и общественного устройства Казахстана.

В начале 2022 г. Назарбаев ушёл на заслуженный отдых. И практически сразу был арестован Карим Масимов. На тот момент он возглавлял КНБ и отказался во время январских протестов отдавать приказ стрелять в демонстрантов.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Москва

На входе в Московский зоопарк теперь можно увидеть 3D-ролики о редких животных

Экономика

Симферополь может стать образцом современной урбанистики

Мир

OANDA названа официальным спонсором «Нью-Йорк Ред Буллз»

Общество

Портфель девелоперов жилья в Сбербанке превысил 2 трлн рублей