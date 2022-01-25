Как Михаил Гуцериев в 1990-е освобождал заложников на Северном Кавказе

Крупный российский предприниматель в 90-е годы помогал спасти из плена заложников на Северном Кавказе. Об этом рассказал депутат третьего созыва Госдумы Алихан Амирханов. Как пишет «РИА», Михаил Гуцериев создал и курировал особую Зону экономического благоприятствования «Ингушетия», а Амирханов был назначен ее руководителем в 1995 году.

Экс-депутат рассказал, что Гуцериев активно участвовал в переговорном процессе с захватчиками. Благодаря дипломатическим усилиям предпринимателя, удалось спасти военных офицеров Хапова и Коротина, полпреда президента России в Чечне Валентина Власова. Брался Гуцериев и за просьбы простых граждан.

Амирханов рассказал и о малоизвестной истории. Российских женщин заманивали в Чечню, а потом у родственников требовали деньги. Гуцериев помог вернуть пленников в их семьи.

О благородстве предпринимателя говорит и Сергей Степашин. Он вместе с Гуцериевым помогали спасти французского чиновника. Представитель Верховного комиссара ООН Винсент Кошетель пробыл в плену почти год. Гуцериеву удалось выйти на чеченских бизнесменов и добиться его освобождения. В итоге операция увенчалась успехом. Кошетель был освобожден и смог вернуться в Москву. За свое спасение он благодарил в первую очередь Сергея Степашина, Михаила Гуцериева и Владимира Рушайло, который в то время был заместителем министра внутренних дел.