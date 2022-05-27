Как мораторий на банкротства повлияет на их количество в стране

С 1 апреля 2022 года в Российской Федерации начал вновь действовать мораторий на банкротства. Он введен сроком на 6 месяцев и продлится до осени 2022 года. Теперь суды не будут возбуждать дела о банкротстве физических и юридических лиц по заявлениям от кредиторов. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Фактически данная мера аналогична той, которая уже имела место вскоре после начала пандемии коронавируса и введения правительством ограничений на работу бизнеса. Цель моратория – оградить бизнес от риска банкротства в сложной экономической ситуации, причина которой сегодня – не пандемия коронавируса, а санкции со стороны западных стран.

В качестве одного из ключевых результатов моратория на банкротства называется снижение их количества в стране. Но так ли это на самом деле? Действительно, учитывая, что значительная часть банкротств осуществляется по заявлениям кредиторов, летом 2022 года количество банкротств физических и юридических лиц значительно сократится. Это позволит заявить статистику снижения количества банкротств.

Но вечным мораторий на банкротства быть не может: как только его действие завершится, тем физическим лицам и предпринимателям, которых кредиторы не могли банкротить летом, будет все также угрожать банкротство. На примере ситуации с мораторием на банкротства в 2020 году мы увидели, что первое время действительно имело место снижение количества банкротств в стране. Но в 2021-2022 гг. наблюдается резкий рост количества банкротств физических лиц и компаний. Это связано с тем, что те граждане и компании, которые из-за моратория не банкротились в 2020 году, проходят процедуру банкротств в 2021-2022 гг. Например, в 2022 г. количество физических лиц, включая ИП, признанных банкротами, увеличилось на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это следует из официальной статистики Федресурса, ведущего подсчет данных о банкротстве в Российской Федерации. В первом квартале 2021 года число банкротств граждан выросло по отношению к аналогичному периоду 2020 года вообще на 81,4%, то есть практически в 2 раза.

С другой стороны, возрастет риск прекращения или затормаживания части договоров между предпринимателями и компаниями весной-осенью 2022 года. Дело в том, что риск инициирования процедуры банкротства всегда был одним из «жупелов» для не очень добросовестных контрагентов. Сейчас, когда действует мораторий на банкротства по инициативе кредиторов, такие контрагенты могут попросту перестать возвращать деньги. Тоже самое, кстати, относится и к рынку кредитования физических лиц.

Между тем, в 90% случаев банкротство юридических лиц инициируется кредиторами. В сегменте физических лиц мы видим прямо противоположную ситуацию – граждане стараются сами подать на банкротство, чтобы списать свои долги. Отсутствие института банкротства заставляет кредиторов прибегать к неправовым методам воздействия на должников, что многие помнят по «лихим девяностым», а позже – по действиям рейдеров и коллекторов. Поэтому длительный мораторий на банкротства таит в себе и другие, опасные в правовом и социальном отношении, последствия.

Еще один негативный результат моратория на банкротства – перегрузка судебного аппарата, поскольку после завершения моратория начнется резкий рост количества банкротств. Все кредиторы, которые с весны по осень 2022 года были вынуждены ждать из-за моратория, начнут обращаться в арбитражные суды с заявлениями о банкротстве своих должников. Поскольку возможности судебного аппарата не безграничны, как и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, сроки рассмотрения заявлений о возбуждении процедур банкротства увеличатся. Это негативным образом скажется и на кредиторах, и на должниках – кредиторы не смогут своевременно получить свои долги, даже частично, а должники будут лишены возможности и завершить процедуру, и полноценно функционировать.

Впрочем, и плюсы моратория на банкротства сложно игнорировать: целый ряд граждан и компаний получат возможность выждать время, что позволит им изыскать новые или дополнительные возможности для выполнения своих долговых обязательств. Поэтому некоторым должникам именно благодаря мораторию удастся избежать банкротства и выполнить свои долговые обязательства.

В целом же, подводя итог вышесказанному, отмечу, что в конце 2022 – начале 2023 гг. Россию может ожидать взрывная волна новых банкротств физических и юридических лиц по заявлениям кредиторов. Не исключено, что количество банкротств в этот период увеличится в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-2022 гг.

Павел Осипов, ведущий эксперт компании Банкротство.ру.