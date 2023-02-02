Как подавленные эмоции могут загнать нас в ловушку позитивного мышления

С детства нам пытаются донести, что говорить о своих проблемах — признак дурного тона, а жаловаться, злиться и плакать — вредно для здоровья. Мы сквозь зубы улыбаемся человеку, который нам неприятен, терпеливо молчим, когда сталкиваемся с несправедливостью, и сдерживаемся, чтобы не поругаться с шумными соседями и чересчур навязчивыми родственниками. В это время внутри нас постепенно назревает самая настоящая буря.

Психолог и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд писал: «Подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. И они изнутри продолжают влиять на человека».

Психологи Мичиганского университета установили, что чем чаще человек фальшиво улыбается в течение дня, тем больше алкоголя он употребляет вечером. Психологи Джейн Ричардс и Джеймс Гросс в результате небольшого эксперимента определили, что попытка скрывать эмоции отрицательно сказывается на когнитивных способностях. По данным ВОЗ, от 38% до 42% заболеваний, с которыми люди обращаются к врачам, связаны с психосоматикой.

«Смысл конфликтов — слить негатив, — пишет известный психолог Михаил Лабковский, — если этого не происходит, негатив уходит в физиологию. У животных не бывает болезней сердца, потому что у них нет рефлексии, они знают, что в острой ситуации надо либо бежать, либо драться».

Люди привыкли подавлять эмоции, чтобы не обидеть близкого, сохранить своё лицо, избежать длительных разборок и соблюсти так называемые правила приличия. Часто неприятные ситуации нам приходится терпеть ради материальных благ, социального статуса или того, чтобы выглядеть интеллигентным и воспитанным, не выделяться.

Несмотря на то что, по мнению американских учёных (PNAS), у оптимистов продолжительность жизни увеличивается на 15%, слишком фанатичное позитивное мышление наносит вред. Если человек начинает обесценивать и игнорировать все свои эмоции, кроме радости и счастья, позитив становится токсичным.

Признаки ложного позитива

Мы делаем вид, что у нас нет проблем, вместо того чтобы попытаться разобраться с ними.

Когда мы злимся, раздражаемся или грустим, виним себя за это.

Стараемся не думать о том, что нас беспокоит, и успокаиваем себя тем, что «могло бы быть ещё хуже».

Обесцениваем и осуждаем отрицательные эмоции других людей.

Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут говорит, что негативные эмоции — это естественная часть психики. Они предостерегают нас от опасности и помогают лучше понять себя и окружающих.

«Важно не застревать в отрицательных эмоциях, а разбираться с ними, вовремя проживать, — пишет он в своей статье на сайте «Леди Mail.ru». — В противном случае психика засоряется. Подавленные эмоции — это все те чувства и моменты горя, страха, тревоги, раздражения, которые вы однажды оставили внутри себя. Чем больше такого эмоционального багажа, тем тяжелее балласт, который тянет вниз и приводит к печальным последствиям для здоровья и психики».

С подавленными эмоциями психолог советует разбираться постепенно и не ждать, когда в один момент они выльются в злость, страх, зависть и тревогу.

Помните, как в «Служебном романе» Новосельцев реагирует на слёзы своей начальницы: «Просто вы заплакали — и как будто вы нормальная… Плачьте, вам это полезно. Может быть, если вы ещё способны плакать, то не всё ещё потеряно». Только после проживания печали, мы по-настоящему ценим моменты счастья. Так же, как после сильного дождя каждый раз радуемся радуге.