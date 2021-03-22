Как получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке: необходимые сведения

Не каждый новоявленный владелец квартиры в новом доме знает, что за самостоятельную отделку без помощи застройщика можно получить налоговый вычет. Это возвращение средств, вычитываемых из выплачиваемого налога на доход физических лиц. Данная возможность является поддержкой государства и помогает сэкономить на ремонте.

Положен ли мне налоговый вычет за ремонт квартиры?

Так как налоговый вычет является суммой от уплаты налога, собираемого государством, вернуть средства могут только те граждане РФ, кто является налоговым резидентом и выплачивает НДФЛ. При работе индивидуальным предпринимателем или другим лицом с упрощённой системой налогообложения нельзя получить возврат денег, однако работая ИП в обычном режиме выплаты налогов, налоговый вычет можно получить по стандартной процедуре.

Государство возвращает 13% от общей суммы приобретения жилья и самостоятельной отделки. Возместить средства за отделочные работы можно только при покупке жилья в новостройке без ремонта (данный пункт должен быть прописан в договоре о покупке квартиры). Важно собирать документацию и чеки о закупке материалов, поскольку отсутствие даже небольших показателей может стать причиной отказа в возмещении выплат.

Как можно получить налоговый вычет за ремонт квартиры?

Налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке можно получить после подтверждения трат на расходы. Для этого нужно представить документы, акты, чеки и другие бумаги, свидетельствующие о необходимых тратах.

Вычет за отделку возмещается из общей суммы отделки и квартиры в целом, и может быть получен в течение года после покупки жилплощади. Подать заявление можно с помощью работодателя или самостоятельно через налоговую инспекцию. Чтобы правильно оформить обращение для получения налогового вычета, необходимо приложить заявление, копию паспорта и документов о подтверждении расходов. Полный список необходимых бумаг регламентирован и перечислен в декларации 3-НДФЛ.

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