Как проверить надёжность застройщика

Вопрос как определить надежность застройщика волнует всех, кто хочет приобрести жилье в новостройке. Ведь ошибка при выборе девелопера чревата неприятностями — от сдвигания сроков сдачи дома на неопределенное время, до потери вложенных в строительство денег.

Как проверить компанию застройщика на надежность

Первым шагом является анализ деловой репутации застройщика, а также изучение его официального сайта и опубликованных на нем документов. Надежные застройщики эту информацию не скрывают. Она находится в свободном доступе. Составить мнение о девелопере поможет количество успешно завершенных проектов, их масштаб (один небольшой дом или несколько жилых комплексов), качество построенных объектов, соответствие заявленным срокам сдачи.

Лучший показатель эффективной работы – количество введенных в эксплуатацию объектов. Высока вероятность, что компания, построившая не одну новостройку, не подведет и со следующим проектом.

Не доверять словам – доверять документам

Все строительные фирмы убеждают потенциальных покупателей в своей надежности и финансовой независимости. Но эти слова должны быть чем-то подтверждены. Подробно узнать о финансовом состоянии компании вряд ли получится, но изучить аудиторские, бухгалтерские отчеты и другую документацию застройщика вполне возможно. Все это есть на специализированном портале – Единая информационная система жилищного строительства.

Надежность компании подрывают судебные разбирательства по земельным правам, допускам для строительства, нарушения сроков и т.д. Хороший показатель, если в финансировании проектов принимают участие крупные банки, госкомпании, фонды. Эти организации серьезно подходят к инвестированию, проверяют застройщика по всем параметрам.

Разрешения и лицензии

Задаваясь вопросом как проверить надежность застройщика при покупке новостройки, нужно обращать особое внимание на документы, подтверждающие легальность его работы:

свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет;

разрешение на строительные работы;

уставные документы;

выписка из реестра юридических лиц;

проектная декларация.

Проверить надежность застройщика при покупке квартиры поможет информация о том, какой тип сделки используется. Застройщик имеет право реализовывать жилье разными способами, но исключительно в рамках федерального закона 214-ФЗ. Любая «серая» схема (в обход закона) – прямой показатель нечистоплотности девелопера. Один из основных гарантов безопасной сделки – договор долевого участия (ДДУ). В нем указаны все условия, которые строительная компания обязана выполнить при продаже недвижимости. Стоит попросить у застройщика копию договора, внимательно изучить (лучше с юристом), взвесить все риски.



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