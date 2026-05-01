Пайетки, блеск и сияние: 4 бренда Московской недели моды, влюблённых в эффект мерцания

Solangel (Москва)

Ирена Сопрано — дизайнер Solangel — вдохновилась морозным солнечным утром и перенесла эту атмосферу в новую коллекцию. Показ открывала блогер Мариям Тилляева. Звезда вышла в белоснежном трикотажном костюме, усыпанном жемчужинами, которые напоминали снежинки. Также в линейке фигурировали и другие трикотажные изделия: микрошорты, жилеты с мехом, уютные свитера, анораки, кардиганы и платья. Все они декорированы сияющими элементами, ассоциирующимися с мерцанием снега на солнце. Закрывала показ юная знаменитость — Аврора Киба, которая вышла на подиум в роскошном свадебном платье.

Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/k4BiQN275MMZxw

House of Leo (Санкт-Петербург)

Бренд из Санкт-Петербурга House of Leo представил новую коллекцию, соединяющую классику и современные эксперименты в мужском образе. Костюмы из мериносовой шерсти и рубашки с галстуками соседствуют с пиджаками, расшитыми пайетками и золотой ниткой. Линейка одежды показывает, как мужчина может жить роскошно и получать удовольствие от каждого тактильного и визуального момента.

Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/XJYaByWAc6d0Fw

Kuchugova (Москва)

Анастасия Кучугова, основательница бренда Kuchugova, вдохновилась периодом СССР, на который выпал расцвет изящности и женственности. Дизайнер представила осенне-зимнюю коллекцию с отсылками к 1950-м годам. Модный дом реконструировал одежду того времени: сложный крой, элегантные силуэты, микс классики и роскоши стали лейтмотивами новой линейки. Зрители наблюдали за пальто и костюмами с культовыми отложными воротниками, полностью обшитыми мерцающими пайетками, за полупрозрачными платьями и свободного кроя пальто порой даже в сочных цветовых решениях. Коллекцию также дополнили театральные кожаные перчатки, манжеты, страусиные перья и ажурные вставки.

Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/wP_7PVN5RXFQGw

Surovaya (Москва)

Коллекцию с мистически-морским флером представил бренд Surovaya. Лара Суровая, дизайнер модного дома, вдохновилась мифами о сиренах. Фактурные материалы напоминают волны и передают ощущение безграничного океана, светлые гаммы ассоциируются с лучами солнца, а мерцающие пайетки отсылают к чешуе. В линейке также встретились топы-ракушки, декорированные крупными пайетками, и сетки, накинутые поверх образа.

Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/i-QL1Mys61rYhw