Как ставить цели на год: советы психолога

Многие к празднику стараются поставить цели на будущий год: от простых, вроде покупки нового пальто, до более комплексных, например, сменить работу или обучиться новому навыку. Психологи СберУслуг рассказали, как правильно «планировать» свои желания и реализовывать их.

1.Подведите итоги года

Перед тем как ставить цели, проанализируйте предыдущий год: что было сделано, какие результаты достигнуты, что можно было сделать по-другому, какие чувства вы испытываете к уходящему году. Без анализа сложно планировать реалистично. Если самостоятельно анализировать сложно, можно, например, воспользоваться компасом года (YearCompass) или другими инструментами, которые позволят оценить успехи и неудачи, а также понять, чего хочется достичь.

2.Выбирайте цели правильно

Часто мы выбираем цели, не исходя из собственных желаний, настроений и характера, а опираясь на внешние ориентиры: на друзей, родственников, инфлюенсеров. Но не стоит торопиться и гнаться за их идеями — задавайте себе уточняющие вопросы и разберитесь, действительно ли вам нужно стремиться к тем же результатам.

3.Ставьте цели по-умному

В менеджменте часто ставят цели по системе SMART. Это значит, что они должны быть конкретными (specific), измеримыми (measurable), достижимыми (achievable), актуальными (relevant) и с конкретными временными рамками (time-bound). Эту же концепцию можно переложить и на постановку личных целей, особенно если речь про большие и сложные — вроде смены профессиональной деятельности.

4.Разбивайте цели

Если вы ставите цели на следующий год, старайтесь сразу определить основные препятствия, которые могут помешать их достигнуть. Подумайте, как эти препятствия преодолеть. Также большие цели разбивайте на легкодостижимые, чтобы подкреплять себя опытом маленьких побед.

5.Актуализируйте задачи в течение года

Периодически просматривайте свой список целей и актуализируйте его. Ваши новые интересы или новый опыт могут заставить пересмотреть желания. Возможно, вы откажетесь от каких-либо целей, посмотрите на некоторые под другим углом и измените их или поставите себе новые задачи, о которых даже не думали в начале года.

Ваши интересы, приоритеты могут меняться, поэтому не стоит расстраиваться, если какие-то пункты не будут зачеркнуты в конце 2022 года. Помните, что не всё зависит от нас, иногда непредвиденные внешние обстоятельства и решения других людей могут помешать нам исполнить задуманное. Поставленные цели должны вас мотивировать, а не ограничивать. Кроме того, совершенно нормально не строить четкие планы, а просто следить за своей жизнью и принимать решения исходя из контекста и ситуации.

Психолог поможет вам проанализировать прошлый год и сформулировать пожелания на будущий. Найти специалиста будет легко через сервис СберУслуги.

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