Как столичная кинокомиссия помогает организовывать съемки в Москве

На городских площадках снимают сериалы, фильмы, а также курсовые и дипломные работы студентов профильных вузов.

За семь лет благодаря кинокомиссии «Москино» крупные студии и начинающие режиссеры реализовали более 2,6 тысячи проектов. С момента основания в феврале 2018 года она помогла организовать около 10 тысяч съемок на городских площадках, среди которых улицы, площади, а также объекты инфраструктуры. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Самый популярный формат — сериалы. На них пришлось более трети от всех одобренных заявок. На втором месте — полнометражные картины (24 процента), затем — курсовые и дипломные работы учащихся профильных вузов (18,5 процента). Замыкают список короткометражки — почти 16 процентов.

«Среди производителей фильмов и сериалов стабильно растет интерес к московским площадкам. Только за прошлый год столичная кинокомиссия согласовала около 1,7 тысячи съемок. Число заявок на их проведение достигло почти трех тысяч — это примерно в полтора раза больше, чем в 2023-м», — рассказала Наталья Сергунина.

Кинокомиссия помогает организовывать съемки и в открывшемся в сентябре 2024-го кинопарке «Москино» — комплексе мирового уровня. В нем расположено 18 площадок с декорациями, самые востребованные из которых «Витебский вокзал», «Москва 1940-х», «Глухая деревня» и «Центр Москвы».

Кроме того, благодаря кинокомиссии получить необходимые разрешения и согласования стало проще и быстрее. Заявки принимаются через киноплатформу «Москино». На ней можно найти рекомендации по подбору площадок, арендовать реквизит и костюмы, а также узнать о мерах поддержки.

Онлайн-сервис работает чуть больше года, но уже успел получить престижные награды. В 2024 году его посетили более 500 тысяч уникальных пользователей.