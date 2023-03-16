Как товары для творчества CoLLart Art Smart Care завоевывают российский рынок

В последнее время спрос на товары для творчества заметно вырос. Родители стремятся проводить время с детьми максимально полезно и увлекательно. А что может быть интереснее и приятнее для ребенка, чем рисование?

Команда бренда CoLLart Art Smart Care предложила одно из лучших решений — готовые наборы, в которых есть все необходимое: раскраски, плотная бумага и удивительно яркие маркеры и карандаши. Комплекты уже завоевали любовь детей и взрослых и пользуются большим спросом на маркетплейсах.

О бренде CoLLart Art Smart Care

Идея по созданию собственной торговой марки впервые возникла у Александра Козырева — одного из соучредителей компании. Он мечтал открыть свое дело, которое бы вдохновляло и позволяло бесконечно совершенствовать продукцию, доводя ее до идеала. Поскольку у Александра уже был опыт продаж на Amazon, вместе с будущим гендиректором Ириной Ёлкиной он сделал выбор в пользу товаров для творчества, а именно акварельных маркеров.

В декабре 2021 года началась разработка логотипа. Продумывая миссию и стратегию развития бренда, основатели отталкивались от идеи совместного творчества родителей и детей. В июле 2022 был сделан первый заказ на фабрике, а в сентябре художественные наборы уже активно продавались на маркетплейсах и в соцсетях.

Стремительный рост продаж товаров для творчества наблюдался в период новогодних праздников, когда у родителей появилось больше возможностей проводить время с детьми.

Всего за это время на Ozone продукцию бренда CoLLart приобрели более 900 раз. На маркетплейсе Wildberries товар купили более 3000 раз. Выручка компании составила почти 3.5 млн. руб.

Приятные бонусы

Для всех, кому интересно творчество, команда бренда CoLLart раз в неделю выпускает видеоуроки по рисованию. Кроме того, в преддверии праздников у взрослых и детей есть возможность посетить мастер-классы. Вместе с профессиональным художником дети расписывают шары, кружки, поздравительные открытки, учатся работать с калькой.

Планы на будущее

В скором времени CoLLart планирует выпустить ряд продуктов с персонажами популярного мультфильма «Три кота». Это будет набор, включающий двухсторонние цветные карандаши и творческие задания в раскраске «Три кота», а также набор двухсторонних цветных карандашей с раскраской по мотивам полнометражного мультфильма «Три кота и море приключений». Руководство компании уже приобрело права у СТС на производство продукции с изображением персонажей.

В планах у компании не только выпуск новой продукции, но и освоение торговых площадок Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет и Детский мир.

Источник: https://plus.rbc.ru/partners/6405e3757a8aa9a3b8243237