Как украсить ёлку в 2023 году: цвета и аксессуары

Новый год не обходится без ёлки — вечнозеленого дерева, одного из главных атрибутов торжества. Чтобы понять, как красиво украсить ёлку, важно принимать во внимание советы дизайнеров и помнить о символе года, Черном Водяном Кролике (и Коте).

Каким цветом украшать елку

От того, в каких цветах будет украшена ёлка, зависит удача в наступающем году. Важно выбирать палитру в расцветках, соответствующих символу праздника:

Комбинация черного и бежевых, золотистых акцентов станет хорошим решением для красивого оформления. Наличие золотого цвета поможет привлечь богатство!

Голубой и синий цвет не только украсят ёлку на Новый 2023 год, но и задобрят символ праздника, водяного зверька.

Неожиданным, но удачным выбором является зелёный. Цвет апеллирует к спокойствию и позволит получить благословение от Кролика и Кота.

Сегодня магазины товаров для праздника в Москве предлагают большое разнообразие элементов декора: экологичных, красивых и безопасных. В отличие от электрических китайских гирлянд, яркие бусы и ленты не подвержены риску возгорания, при этом ёлка будет выглядеть красочно и празднично!

Дизайнеры рекомендуют выбирать разные решения для ёлочных игрушек, не останавливаясь на классических шарах. Настоящим трендом считаются фарфоровые и стеклянные изделия ручной работы в ретро стиле — такие украшения не только притягивают взгляд, удивляя гостей праздника, но и передаются из поколения в поколение.