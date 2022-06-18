Как заработать на киберспорте, если вы — не геймер

Плохая кожа, плохая осанка, плохое зрение и повышенная агрессивность — и все это в слабом теле подростка. Стереотипный образ киберспортсмена неутешителен. Другое дело, что он не совсем соответствует действительности.

Начнем с того, что киберспортсмены в большинстве своем молодые, но не юные люди. Как и у обычных спортсменов, они появляются на профессиональных соревнованиях в возрасте 17 лет, а пик их карьеры приходится на 20-23 года. Некоторые игроки могут сохранять прежнюю скорость реакции и рефлексов и до 27, но геймеры после 30 переходят в игры, где реакция не так важна. Слухи о плохой осанке тоже сильно преувеличены: кресла, на которых сидят спортсмены во время турнира — часть их профессиональной экипировки и стоят они несколько тысяч долларов. Привезти на соревнования на другом конце света собственное кресло — обычное дело.

Никто из профессиональных спортсменов на объедается фастфудом и сладостями. При каждой команде есть целый медицинский штаб, включающий в себя как врачей общей практики, курирующих вопросы сбалансированного питания и режима дня, и психологов, настраивающих спортсменов на победу, так и массажистов, которые ежедневно разминают напряженные после 13-часовых тренировок мышцы и связки. Да что у них может болеть? Спросите вы. Всё — ответим мы. Самое популярное заболевание геймера — туннельный синдром, это когда из-за чрезмерной нагрузки защемляются нервы запястья. В среднем за 60 секунд катки киберспортсмен совершает примерно 300 игровых движений, а многократный чемпион мира Losira может развивать скорость до 900 движений в секунду. Разумеется, после таких нагрузок травмы неизбежны даже при ежедневных упражнениях, а на лечение и восстановление уходят месяцы. Также и зрение у киберспортсменов совсем не слабое. Обычный человек может одновременно концентрироваться на 3-4 объектах, тогда как профессиональный геймер держит в поле зрения сразу 7 объектов и молниеносно реагирует на их малейшее изменение. Но, чтобы во время игры буквально не проморгать важный ход, спортсмены могут минутами не моргать совсем, что после вызывает не сухость глаз, а наоборот — неконтролируемое слезотечение, которое очень тяжело вылечить.

Но все эти страдания окупаются — киберспортсмены действительно очень прилично зарабатывают. Призовой фонд The International 10 (2021) по Dota 2, в финале которого российская команда Team Spirit со счетом 3:2 победила китайскую PSG.LGD составил рекордные $40 млн. Достойная цена за “просто перед компом посидеть”.

Заработки и “околокиберспортивных” людей тоже внушают уважение к происходящему. Так, менеджер киберспортивного клуба, который договаривается со спонсорами и берет на себя все организационные вопросы, получает от 40 до 170 тысяч долларов, а комментатор киберспортивных турниров зарабатывает от 10 тысяч долларов в месяц, но нужно действительно разбираться в вопросе и уметь говорить.

Чтобы заработать на киберспорте без многочасовых тренировок и переговоров со спонсорами и конкурентами, можно пойти по более легким путям. Например, стать стримером игры. Некоторые стримеры становятся популярнее самих игроков, за них борются рекламодатели, а банковский счет постоянно пополняется на тысячи и даже миллионы долларов. Для интровертов больше подойдет инвестирование в киберспорт. Так, как это делают миллиардеры списка Forbes Уоррен Баффет, Джефф Безос и Алишер Усманов. Если не хотите прилагать совсем никаких усилий, то обратитесь к беттингу: многие букмекеры принимают ставки не только на самые крупные киберспортивные мероприятия, но и не турниры поменьше. Выбирайте надежную компанию с высокими коэффициентами и разнообразными линиями — так шанс победить станет выше. Например, у 1xСтавка есть целый конструктор, с которым вы можете создать свой собственный, полностью новый лот из нескольких событий и единоразово внести за него ставку. В любом случае, только очень недальновидные люди до сих пор игнорируют киберспорт и считают его бессмысленной забавой для детей. Мир меняется и все больше его аспектов переходит в диджитл. Оставаться в старом мире или идти дальше с лучшими? Выбор за вами.