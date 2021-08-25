Как заставить бизнес нести ответственность за экологический ущерб, знает партия «Зелёные»

Партия «Зелёные» предлагает ввести личную ответственность владельцев бизнеса за экологические нарушения. «Сейчас закон позволяет владельцам предприятий уйти от ответственности за нанесённый природе ущерб. Если они будут нести ответственность персонально, в размере 10-20% от причинённого ущерба, рисковать своими яхтами и дворцами, тогда будет мотивация модернизировать устаревшее оборудование и не допускать катастроф», – председатель партии «Зелёные» Андрей Нагибин.

Партия «Зелёные» предлагает установить субсидиарную ответственность акционеров или учредителей при недостаточности средств предприятия для возмещения сумм экологического ущерба.

Сейчас в российском праве субсидиарная ответственность акционеров установлена только в законодательстве о банкротстве. «Зелёные» требуют применять такой подход и в законодательстве об охране окружающей среды в части возмещения ущерба, причинённого природе. Акционеры предприятий будут возмещать ущерб в размере 10% от величины причиненного предприятием ущерба или 20% в том случае, если акционеры одновременно являются высшими должностными лицами предприятия или имеют возможность давать обязательные к исполнению указания по экономической, организационной и хозяйственной деятельности.

Андрей Нагибин приводит примеры, когда олигархи, десятилетиями получающие сверхприбыль, бросают производство, а средства для обезвреживания изымаются из федерального бюджета. Так, накопленный ущерб от деятельности «Уфахимпром» в Башкирии оценивается в 25 млрд рублей, и ликвидировать его планируется за счёт государства.

«В Иркутской области «Усольехимпром» создало настоящий очаг химического загрязнения, здесь накоплено только 25 цистерн ртути, – рассказал Андрей Нагибин. – Собственники выжали все соки из этой территории и бросили, даже не удосужившись законсервировать. В итоге с 2018 года в близлежащем городе Усолье-Сибирское действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ».

Источник: https://tass.ru/politika/12199285

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