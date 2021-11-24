Какая реклама приносит доход популярным ТикТок блогерам?

Общество
24 ноября 2021

Блогеры из ТикТок получают реальный доход за счёт рекламных интеграций. По сравнению с донатами, продвижение личных страниц и брендов в своих аккаунтах стоит на первом месте по способу получения прибыли.

Реклама популярных блогеров

Размещение хештегов, ссылок или создание видео по оговоренному с заказчиком плану приносит значительные деньги пользователям сети. Тиктокеры зарабатывают за счёт следующих реклам:

  • Бренды одежды. Становясь амбассадором, блогер может не только получать от 50 тысяч рублей за упоминание имени фирмы в ролике, но и участвовать в крупных мероприятиях. Так, Дина Саева, являющаяся лицом Dolce&Gabbana, была приглашена на неделю моды в Милане;
  • Продовольственные товары. Крупные компании, как Coca Cola, платят за рекламу хорошие деньги, поэтому с ними работают самые разные популярные блогеры — например, Алексей Савко, чья работа с Колой и другая деятельность в ТикТок принесла ему более 4 миллионов рублей за год;
  • Косметика. Лорен Грей, одна из самых популярных создательниц видео в 2019 году, сотрудничает с Revlon: ролики с этой продукцией помогают девушке собирать до 2,5 миллионов долларов.

Секреты успеха

Крупные рекламодатели не стали бы вкладываться в ТикТок продвижение, если бы блогеры не создавали видео, которые привлекают внимание огромного количества подписчиков. По этой причине ТикТок считается не развлечением, а самой настоящей работой. Нужно трудиться над созданием уникального и вовлекающего контента, создавать личный бренд для постоянного удержания аудитории. 

Сегодня арбитраж трафика, или партнерский маркетинг, не является мифом, помогая обычным людям получать прибыль от продаж.

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