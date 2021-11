Какие кроссовки чаще всего покупают на «Черную Пятницу»?

С 25 ноября в сникер-сторах SuperStep начнется «Черная Пятница», где каждый сможет приобрести кроссовки и ботинки по привлекательной цене, выбрав вариант из 25 брендов и более 1500 (!) моделей на скидках!

Какие кроссовки покупают чаще всего и почему?

Преимущественно это популярные бренды Nike, Adidas, Reebok, Puma, например, кроссовки Puma Ferrari RS-fast с выгодой в 50% или сникеры премиального сегмента со скидкой от 25 до 60% такие, как Tommy Hilfiger Archive Mix Runner. Во время скидок покупают как зимние пары, так и осенние — Asics Gel-Sonoma 6 Gore-Tex. Также востребован бренд Native, который делает универсальные полуботинки из специального материала. Большим спросом пользуется конечно же The North Face.

Из-за высоких цен многие не стали приобретать осенние ботинки, например, Dr.Martens или Lacoste из новых коллекций. Эти модели актуальны на этот сезон за счет своего функционала и дизайна.

«Клиенты покупают кроссовки для себя и в качестве подарков для друзей и родственников. Иногда выгодное предложение настолько привлекает покупателя, что он может заказать несколько пар сразу. 70% покупок в период распродаж совершают девушки. Поэтому бренды и также широко представляют на сейле и женскую коллекцию, но и парни тоже не отказываются от возможности получить стильные сникеры по низкой цене», — комментирует Никита Захаров, Marketing & E-com head сети кроссовок SuperStep.

Во время «Черной Пятницы» у нас, скидки будут до 50% на последнюю коллекцию и дополнительная скидка 10% на прошлые сезоны. В распродаже будут участвовать такие культовые модели, как Adidas Stan Smith, Dr. Martens 1460, Vans Old Skool, New Balance 574, а также зимние бренды — The North Face, Native, Palladium и др. Бонусом будут бесплатная доставка при оплате онлайн и фирменные аксессуары при заказе от 12 000 рублей ждут покупателей.

