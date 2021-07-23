Каких перемен ждать в парашютостроении? На «МАКС-2021» подняли вопрос об инновационных средствах десантирования

В рамках деловой программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех организовал круглый стол «Новейшие разработки средств десантирования личного состава и грузов, средств спасения людей в чрезвычайных ситуациях, беспарашютное десантирование». В мероприятии приняли участие военные ведомства и силовые структуры, а также организации, заинтересованные в применении парашютного и беспарашютного способов десантирования в своей работе, в том числе ВДВ, ФСБ, МЧС, ДОСААФ, Департамент ГОЧС и ПБ г. Москва, Московский авиационный центр, и др.

С докладами о новинках парашютной техники и перспективами развития отрасли выступили ведущие предприятия парашютного дивизиона Технодинамики — ивановский завод «Полет» и НИИ парашютостроения, а также компания «Эталон» и ГКУ г. Москвы «Московский авиационный центр».

«Мы активно работаем над новыми парашютными системами, включая те, что предназначены для десантирования бойцов ВДВ и специальных подразделений Минобороны. Мы стремимся унифицировать и усовершенствовать основные технические характеристики отечественных разработок, поэтому хотим знать, какие потребности существуют у заказчиков», — отметил Дмитрий Глушков, директор по экспорту парашютно-десантной техники Технодинамики.

Участников круглого стола заинтересовали парашютные системы «Кадет». Они предназначены для подготовки парашютистов начального уровня и учебно-тренировочных прыжков («Кадет-100» — и для боевых прыжков) из летательных аппаратов, имеющих штатное военно-транспортное оборудование. «Кадет-75» используется на скорости полета по прибору от 80 до 280 км/ч с высот до 4000 м при общей полетной массе «парашютист + парашютная система + специальное снаряжение» до 120 кг. «Кадет-100» – на скорости полета по прибору от 140 до 350 км/ч с высот до 4000 м при общей полетной массе «парашютист + парашютная система + специальное снаряжение» до 160 кг.

Алексей Козин, заместитель директора центра проектирования, главный конструктор по парашютостроению холдинга «Технодинамика» сообщил, что в работе находится парашютная система «Кадет-100Д» — новая разработка для ВДВ, которая позволит осуществить управление парашютом, переводя его в режим задней скорости, а также выполнить разворот на 360 градусов за 12 секунд. При данных характеристиках парашют, возможно, позволит осуществлять десантирование с военно-транспортной авиации в три потока.

«Сейчас десантирование происходит только в два потока, чтобы обеспечить расхождение парашютистов в воздухе. Благодаря задней скорости «Кадет-100Д» позволит десантникам сориентироваться в воздухе и отойти, в случае необходимости, чтобы избежать схождения», — отметил спикер.

Кроме того, Козин рассказал, что на госиспытания сейчас передан первый отечественный электронный парашютный страхующий прибор, который будет автоматически раскрывать запасной парашют, если скорость снижения или расстояние до поверхности земли станут критическими. Параллельно инженеры холдинга разработали электронную страхующую систему. Она позволит контролировать ход прыжка из самолета — парашютисту не придется настраивать ее самостоятельно.

Представители Росгвардии задали вопрос по системе «Тандем-400». Их интересовала возможность оснащения парашютного ранца этого класса креплениями для штатного вооружения. Специалисты Технодинамики пояснили, что уже ранее столкнулись с этим требованием и новые парашютные системы оснастили дополнительно.

Также представители холдинга подробно рассказали о парашютной системе «Поиск», разработанной для Авиалесоохраны.

«Поиск» предназначен для десантирования как отдельными парашютистами, так и группами с полным комплектом необходимого снаряжения из летательных аппаратов, оборудованных для десантирования, с высот до 4000 м при полетной массе до 120-140 кг. Мы предусмотрели замену купола в зависимости от задачи. Основной купол «Дартс», который рассчитан на точность приземления, можно менять на купол «Стайер» для выполнения задач с большей грузоподъемностью и дальностью полета», — пояснил Дмитрий Глушков.

Дополнительно он рассказал, что в рамках программы импортозамещения Технодинамика работает над созданием российских тканей для парашютов.

Также во время презентации парашютной системы «Шанс», которую для эвакуации из зданий разработало НИИ парашютостроения, ею заинтересовался ГКУ «Московский авиационный центр». Представитель МАЦ отметил, что если специалисты холдинга узаконит ее как средство спасения и эвакуации, то это во многом облегчит работу спасателей. В рамках дискуссии специалисты также предложили рассмотреть вопрос об использовании «Шанса» для эвакуации машинистов башенных кранов в случае аварийных ситуаций и пожара.

Подводя итоги, гости круглого стола поблагодарили представителей холдинга за возможность обсудить актуальные вопросы и выразили надежду на то, что подобные встречи станут регулярными.