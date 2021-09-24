KAMA PRO — передовые технологии для дальних российских дорог

Надежность, износостойкость, топливная экономичность, повышенная ходимость — вот лишь некоторые преимущества цельнометаллокордных (ЦМК) шин в сравнении с грузовыми комбинированными. Экономическая эффективность их использования в сравнении с «традиционными» стала еще более очевидна с появлением на рынке нового поколения ЦМК шин KAMA PRO: +8 % к грузоподъемности, до 700 000 км ходимость, до 15 % экономии топлива, снижение стоимости 1 км до 5 копеек и другие эксплуатационные показатели.

ГРОМКАЯ ПРЕМЬЕРА

Впервые бренд KAMA PRO, новое поколение ЦМК шин с улучшенной рецептурой резиновых смесей и новым технологическим подходом, был представлен на международной выставке The Tire Cologne в Германии в 2018 году. На мероприятии Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES презентовал шину повышенной проходимости с регулируемым давлением КАМА PRO NU 404, предназначенную для использования на любой оси полноприводных грузовых автомобилей, передвигающихся преимущественно по мягким грунтам и в условиях бездорожья. Благодаря возможности изменения внутреннего давления шина максимально адаптируется к условиям эксплуатации и типу дорожного покрытия. КAMA TYRES стал первым российским производителем ЦМК шин повышенной проходимости с регулируемым давлением. Модель имеет маркировку M+S.

Сегодня в ассортименте КАМА PRO также представлены линейки с маркировкой M+S и 3PMSF: NF 203 (для рулевой оси), NR 203 (для ведущей оси) и NT 203 (для прицепов и полуприцепов). Продукция предназначена для комплектации транспортных средств, задействованных в региональных и магистральных перевозках.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦМК ШИН КАМА PRO

— Снижение стоимости 1 км пробега до 5 коп.

— +20 % к ходимости по сравнению с предыдущим поколением ЦМК шин КАМА.

— Устойчивость к износу.

— Ходимость до 700 000 км пробега за счет двукратного восстановления и донарезки протектора.

— Новейшие рецептуры резиносмеси.

— Соответствие продукции международным стандартам качества.

— Качество выше, чем цена.

— Возможность приобрести продукцию напрямую от производителя — через интернет-магазин www.kamatyres.shop.

Одни из главных показателей — повышенная ходимость, прочность и долговечность — достигаются за счет использования новой рецептуры резиновой смеси, а также специального рисунка протектора.

Экономия топлива при грузо- и пассажироперевозках, а также работах с использованием спецтехники обеспечивается через снижение сопротивления качению — внутреннее давление сохраняется на одном уровне в течение необходимого времени.

Продлить срок эксплуатации шин и, следственно, снизить затраты на регулярное обновление шин, что особенно выгодно при наличии большого парка техники, позволяет возможность восстановления ЦМК шин, в том числе — методом донарезки протектора.

Три жизненных цикла шины

В среднем эксплуатационный ресурс новой ЦМК шины не превышает 250—300 тыс. км. Услуга восстановления позволяет увеличить этот показатель в три раза. Так, ходимость ЦМК шин KAMA PRO с двумя циклами восстановления и одной нарезкой протектора составляет порядка 700 тыс. км.

Гарантия на шины KAMARETREAD составляет 2 года.

Источник: https://www.avtovzglyad.ru/promo/punkt-naznacheniya-kommercheskij-transport-v-ekonomichnom-rezhime/2020-10-26-kama-pro—peredovye-tehnologii-dlja-dalnih-rossijskih-dorog/