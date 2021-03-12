«Кавминкурортресурсы» сообщили о повышении отпускных цен на «Ессентуки»

Как сообщают «Аргументы и Факты», повышение на 7% отпускной стоимости на минеральную воду может привести к удорожанию курортных путевок в санаториях Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Минеральных вод и Железноводска. Госкомпания «Кавминкурортресурсы» (КМКР)- единственная структура, поставляющая минводу и лечебную грязь на курорты Ставрополья, ей принадлежит 18% добычи лечебных вод «Ессентуки» №4 и №17. Недавно стало известно, что КМКР решила привлечь к производству и продаже минвод нового партнера — «КМКР-Дистрибьюшен». 51% этой компании принадлежит фирме «Рокадовская», которой владеет «Завод минеральных вод Октябрь-А». Это решение вызывает вопросы у экспертов: по заявлению КМКР несколько лет назад Роспатент в судебном порядке лишил «Завод минеральных вод Октябрь-А» права производить «Ессентуки» из-за нарушений. Выпуск контрафактных «Ессентуков» наносит ущерб порядка двух миллиардов рублей в год, отмечает издание.