Килиан Мбаппе может досрочно уйти из «ПСЖ»

Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов отказаться от причитающихся ему по действующему контракту с парижским клубом более € \127 млн ради досрочного ухода из французского клуба.

По информации журналиста и инсайдера Рамона Альвареса, размещенной на его страничке в социальной сети X (бывш. Twitter), «семерка» парижан согласен отказаться от полагающихся ему немалых сумм – бонуса за лояльность, части ещё не выплаченной заработной платы за оставшиеся игры текущего сезона, а в общей сложности это € 127,8 млн ($136,6 млн)

Причина такого решения Килиана в том, что им в феврале 2024 года уже подписан пятилетний контракт с «Реалом». Также сообщалось, что переход Мбаппе в Мадрид принесет ему за пять лет в общей сложности € 225 млн, плюс «Реал» выплатит 25-летнему форварду подписной бонус за переход на правах свободного агента около € 150 млн. Мбаппе, играющий в «основе» ПСЖ» с 2017 года, завоевал с парижанами 13 трофеев. Интернет-портал Transfermarkеt оценивает нынешнюю стоимость игрока в € 180 млн.

Источник: Wellbets.ru