«Километры» здоровья»: сотрудники «Ураласбеста» подтвердили свои возможности и силы

В первой половине ноября сотрудники комбината «Ураласбест» и его дочерних предприятий завершили спортивно-оздоровительный челлендж «Километры здоровья» – пробежали, проехали на велосипеде и прошагали 5 225 километров. Всего в мероприятии приняли участие 60 человек самого разного возраста и занятий – от начальника юридического отдела до рабочих асбестообогатительной фабрики.

Для сотрудников комбината «Ураласбест» участие в спортивных мероприятиях не является выходящим из ряда вон событием. В рамках отделов, цехов и всего предприятия регулярно проводятся спортивные мероприятия, состязания и «дни здоровья». К сожалению, за последний год их количество сократилось из-за мер по противодействию распространению коронавируса COVID-19, но сотрудники предприятия и жители города активно занялись самостоятельной физической подготовкой. Впрочем, раньше в Асбесте проводились марафоны, лыжные забеги, командные игры и даже фестиваль автоспорта.

Количество участвующих в спортивных мероприятиях на регулярной основе асбестовцев лишний раз доказывает, что хризотил-асбест безопасен при контролируемом использовании. Для занятий спортом нужно крепкое здоровье, силы и возможности – пробежать более 5 тысяч километров, страдая от заболеваний, невозможно. Тем более не получится участвовать в ралли, бегать на лыжах или играть в футбол. В 2019 году специальная комиссия Роспотребнадзора в ходе официального исследования не обнаружила случаев профессиональных заболеваний среди работников комбината. По словам руководства предприятия, причиной возникновения болезней на производстве является применение устаревшей техники и халатное отношение к соблюдению техники безопасности. «Ураласбест» же, как и его дочерние компании, ежегодно вкладывает значительный объем средств в модернизацию оборудования, а также стимулирует работников к рационализации производства. Благодаря реализованным идеям сотрудников, ежегодно оптимизируется производство на многие миллионы рублей, которые направляются в социальные проекты. К примеру, в 2019 году комбинат получил награду за системную работу в сфере экологии и ответственное отношение к сохранению окружающей среды.