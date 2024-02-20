Кимрская фабрика им. Горького выступила на Форуме национальных достижений

16 февраля в рамках Форума национальных достижений «Кадровая политика для современного рынка труда» Кимрская фабрика им. Горького приняла участие в специальном показе защитного снаряжения, спецодежды и спецобуви «Охрана труда касается каждого!», организованном при поддержке отечественных производителей спецодежды и средств индивидуальной защиты.

На мероприятии, посвященном инновациям и развитию промышленности Российской Федерации, фабрика продемонстрировала образцы своей продукции, которые отличаются высокой эффективностью защиты.

В частности, среди моделей можно было увидеть:

— фильтрующие полумаски серии «СПИРО-1001» и «СПИРО-413», обладающие классом защиты FFP3 и применяющиеся для защиты от различных аэрозолей (пыли, дыма, тумана), вредных веществ, находящихся в зоне рабочей зоны;

— комбинезон «СПИРО-Эксперт+», изготовленный из двухслойного материала: нетканого полипропиленового полотна и полипропиленовой плёнки-мембраны, который предназначен для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от твердых аэрозолей и пыли;

— комбинезон «СПИРО-Универсал» из трехслойного материала, состоящего из нетканого полипропиленового полотна и «дышащей» полипропиленовой плёнки, предназначенный для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов от твердых аэрозолей химических веществ, пыли, химических испарений;

— одежду специальную дезактивируемую пластикатовую для защиты от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами, кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ. Модели изготовлены из поливинилхлоридного пленочного материала группы Рз, получаемого путём переработки поливинилхлоридной композиции методом каландирования.

По словам генерального директора фабрики, участие в мероприятиях такого формата позволяет демонстрировать свою продукцию и получать обратную связь. «Мы стремимся обеспечить наших клиентов и партнеров не только качественной продукцией, но и безопасностью на рабочем месте», – отмечает Дмитрий Бемов. «Кроме того, мы гордимся тесным сотрудничеством с Министерством труда, что подтверждает нашу приверженность высоким стандартам качества и безопасности».

Всего в тематический день на выставке «Россия» прошло более 100 различных активностей, организованных Минтруда России, Российскими студенческими отрядами и региональными центрами занятости.