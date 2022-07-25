КиноМост. Прямое включение: летние встречи

Проект «КиноМост. Прямое включение» продолжает свою работу в летний период, в дни школьных каникул.

Подготовлены уникальные видеопрограммы для КиноМастерских при библиотеках, Домах культуры и Центрах культурного развития. Это большой блок анимации для школьников, в который вошли мультфильмы последних лет, созданные на ведущих российских студиях.

В насыщенную кинопрограмму вошли фильмы, снятые классиками отечественного кино Георгием Данелия, Сергеем Соловьёвым, Динарой Асановой, Станиславом Ростоцким, Кареном Шахназаровым, Павлом Любимовым, Эдмондом Кеосаяном, Леонидом Нечаевым. Кинопоказы дополнены познавательными видеосюжетами, которые помогают сегодняшним школьникам лучше понять мир картины, представленную в ней эпоху. В программу также вошли и мастер-классы: «Профессия: сценарист», «Профессия: режиссёр» и «Профессия: продюсер», в которых действующие кинематографисты делятся своими секретами мастерства.

Продолжается и живое общение в прямом эфире. 30 июня состоялся Теле-КиноМост «Как я проводил лето». Участниками Кино-ТелеМоста стали: народный артист России, режиссёр, один из основателей легендарной «Школы-студии «ШАР», учредитель Академии Анимационного искусства имени Ф.С. Хитрука Андрей Хржановский; народный артист России, актёр театра и кино, режиссёр, педагог Александр Галибин; директор Merinov Animation School Рустем Амиров; генеральный продюсер уникального анимационного фестиваля под открытым небом «Бессонница» Антон Стружков; руководитель проектов Ассоциации Анимационного кино Ирина Бронникова; генеральный директор Фестиваль-форума «Бумеранг», Наталья Васильева; генеральный продюсер Всероссийского фестиваля визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок» Лариса Преториус и другие кинематографисты.

«Когда меня спрашивают, чем вы занимаетесь со студентами, какую ставите задачу, я отвечаю, что пытаюсь расширить внутренние горизонты каждого человека, каждой личности. И свои собственные в том числе. Потому что, если человек не растёт и не развивается, то его существование, на мой взгляд, приобретает некий условный, если не бессмысленный характер», — поведал ребятам Андрей Хржановский.

Актёр и режиссёр Александр Галибин рассказал о том, что для него является самым главным, когда он снимает кино для детей; поделился информацией о своём новом фильме «Приключения маленького Бахи», съёмки которого проходили в Дагестане; поведал о том, какие книги любил читать в детстве. «Одно из сильнейших открытий в моей жизни было, когда я понял, что умею читать. Мне было шесть лет, когда я понял, что из букв складываю слога, из слогов – слова, из слов – предложения, а из предложений – абзацы смыслов. И когда я это осознал, у меня взорвался мозг», — признался Александр Галибин.

15 июля состоялась вторая часть Теле-КиноМоста, где также говорилось о лете, кино и интересных проектах для детей. В частности, сценарист, режиссёр, продюсер Татьяна Мирошник рассказала об онлайн-проекте «Кинорецензии от юных зрителей».

В рамках проекта «КиноМост. Прямое включение» также проводится конкурс «КиноЛетопись:21@22» для от 7 до 17 лет. Заявки принимаются до 15 августа. Результаты конкурса будут подведены не позднее 25 августа 2022г. Оставить заявки можно на сайте.

Все подготовленные кинопрограммы проекта останутся в электронном каталоге библиотек и центров культурного развития. В настоящее время в проекте участвуют более 100 учреждений культуры из 20 регионов.

Летние киновстречи продолжаются. Следующие КиноМосты пройдут в августе.

Проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организатор проекта:

Фонд социально-культурных программ «КиноДетство»

Для справки Проект «КиноМост. Прямое включение» стартовал в июле 2021 года. За 11 месяцев работы к проекту присоединились более 100 учреждений культуры из 20 регионов. Подготовлены авторские программы по истории анимации, по документальному кино, программы о выдающихся советских/российских режиссёрах и Мастер-классы Мастеров. Организаторы проекта поддерживают постоянный контакт с регионами, регулярно проводя обучающие вебинары для волонтеров культуры и руководителей КиноМастерских. Мероприятия проекта уже посетили более 10 000 школьников.