«Киношок» открылся в Анапе

На церемонии открытия XXXII Открытого фестиваля «Киношок» приз «За честь и достоинство в профессии» имени Павла Луспекаева получила актриса Маргарита Терехова («Зеркало», «Монолог», «Собака на сене», «Благочестивая Марта» и др). Приз вручили ее дочери Анне Тереховой.

«Киношок», который традиционно принимает город-курорт Анапа, пройдет со 2 по 9 сентября.

Указом Президента Российской Федерации 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Концепция нынешнего фестиваля призвана раскрыть роль наставничества в кинематографе, отдать дань уважения как индивидуальным наставникам участников, так и фигурам, ставшим наставниками для всего российского кинематографа.

«Киношок» проводится при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

В рамках «Киношока» состоится ретроспективный показ специальной программы «Учителя и наставники», созданной в сотрудничестве с Кубанькино.

Фестиваль представит четыре конкурсных программы: Полнометражные фильмы, Короткометражные фильмы, Конкурс телевизионных фильмов «ТВ-ШОК» и «Киномалышок». Лучшие российские фильмы можно также будет увидеть в программе «Кино на площади».

В программу полнометражных фильмов вошли картины из России, Казахстана, Киргизии, Индии, Китая и Монголии. Жюри полнометражного конкурса возглавил известный режиссер Алексей Федорченко. Кроме него в жюри вошли оператор-постановщик Юрий Шайгарданов, композитор Анатолий Зубков, кинокритик Виктория Майзель и актер Сейдулла Молдаханов (Узбекистан).



Актер и режиссер Василий Мищенко руководит жюри короткометражного конкурса. Вместе с ним заявлены также режиссёры и сценаристы Иван Болотников и Сергей Русаков.

Победитель в конкурсе «ТВ-ШОК» определяется зрительским голосованием.

Конкурс «Киномалышок» проходит в пяти городах Краснодарского края: Анапа, Абинск, Крымск, Новороссийск, Темрюк. В каждом городе формируется детское жюри. Возглавляет работу всех детских жюри актёр Михаил Сафронов.

Фестиваль заявил о новом формате взаимодействия со зрителями – «Кинокампус». Это творческая мастерская, где все желающие узнают о кинематографических профессиях.

В рамках фестиваля ежедневно будут проводиться брифинги и пресс-конференции с создателями конкурсных картин. На пресс-конференции приглашаются все желающие и заинтересованные лица. Ведущие брифингов и пресс-конференций – историки кино, киноведы – Сергей Анашкин и Александр Шпагин.

В этом году основной состав дискуссионного клуба составит молодое поколение киноведов – студенты старшего курса Киноведческого факультета ВГИКа.

В рамках фестиваля пройдут круглые столы: «Перспективы независимых фестивалей в эпоху политической турбулентности и смены экономических моделей» и «Развитие кинематографа в регионах России».

На фестиваль приглашены актёры: Татьяна Абрамова, Юрий Беляев, Ольга Кабо, Игорь Черницкий, Николай Романов, Николай Денисов, Лариса Лужина, Илья Оболонков, Ольга Хохлова, Наталья Громушкина, Валентина Титова и другие.