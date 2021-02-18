Китай вносит свой вклад в восстановление мировой экономики после COVID-19

Экономика
18 февраля 2021

Затронувшая все страны пандемия COVID-19 акцентировала внимание как на выбранном Китаем подходе к решению глобальной проблемы, так и на его концепции лучшего мира.

Китай, который первым из крупных стран сумел эффективно сдержать распространение вируса и стал единственной крупной экономикой, продемонстрировавшей положительный рост в прошедшем году, находится на переднем крае мировой борьбы с COVID-19, так как вирус не знает границ и может быть побежден только в результате совместных усилий.

«Год тяжелых испытаний помог нам особенно четко осознать важность построения мирового сообщества с общим будущим для человечества», — заявил Председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении в последний день 2020 года.

Хотя из-за пандемии Си Цзиньпин не совершал зарубежных поездок, он вел активную дипломатическую работу на протяжении всего прошедшего года. Китайский лидер провел 87 виртуальных встреч и телефонных бесед с лидерами других государств и главами международных организаций, а также принял участие в 22-х двусторонних и многосторонних мероприятиях в формате «облачной дипломатии», способствующих укреплению солидарности и сотрудничества в целях преодоления кризиса.

«Самое мощное оружие»

Китай, особенно его центральная провинция Хубэй и ее столица Ухань, сильно пострадал от вспышки COVID-19. На территории материкового Китая было зарегистрировано почти 90 000 подтвержденных случаев заболевания и погибло более 4600 человек. Жители наиболее пострадавших регионов пережили несколько недель или даже месяцев полного карантина, а по всей стране люди с пониманием отнеслись к ограничениям на поездки даже во время празднования китайского нового года. В первом квартале 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Отдав приоритет сохранению жизни и здоровья людей, Китай в основном перекрыл каналы передачи вируса, несмотря на эпизодические возникающие зимой вспышки заболевания. Успешная борьба с эпидемией способствовала быстрому восстановлению экономики: в 2020 году ВВП страны вырос на 2,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Между тем, Китай, как одна из крупнейших стран планеты, выполняет и свои международные обязательства, плечом к плечу с остальным миром борясь против общей угрозы, которую представляет для человечества пандемия COVID-19.

«Солидарность и сотрудничество являются нашим самым мощным оружием в борьбе с вирусом», — заявил Си Цзиньпин в своем выступлении на открытии 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае прошедшего года.

«Это главный урок, извлеченный миром из борьбы с ВИЧ/СПИДОМ, лихорадкой Эбола, птичьим гриппом, гриппом А (H1N1) и другими крупными эпидемиями. При этом солидарность и сотрудничество — это надежный способ, который позволит нам, народам мира, победить этот новый коронавирус», — заявил он в своем видео-выступлении.

Китай организовал свою крупнейшую гуманитарную кампанию с 1949 года, в рамках которой он оказал помощь в борьбе с вирусом более чем 150 странам и 10 международным организациям, а также направил 36 мобильных медицинских бригад в 34 нуждающихся страны.

В своих выступлениях на 73-й Всемирной ассамблее здравоохранения, Внеочередном китайско-африканском саммите по вопросам солидарности против COVID-19, 12-м саммите БРИКС, 27-м Совещании экономических лидеров стран АТЭС и 15-м саммите лидеров стран «Большой двадцатки» Си Цзиньпин обещал сделать китайские вакцины против COVID-19 «глобальным общественным благом», доступным для людей во всем мире, как в плане наличия, так и цены.

И Китай выполняет это обещание, поставляя вакцины в Камбоджу, Чили, Перу, Пакистан, Сербию, Венгрию, Экваториальную Гвинею, Лаос, Мексику, Зимбабве, Доминиканскую Республику, Таиланд и другие страны, большинство из которых являются развивающимися.

«Эта помощь для нас огромная честь, и такое восприятие красноречиво говорит об отношениях между нами и народом Китая», — заявил на прошлой неделе президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, благодаря Китай за пожертвование 200 000 доз вакцины.

Помимо борьбы с кризисом в области здравоохранения, вызванным пандемией, Китай вносит свой вклад в восстановление мировой экономики и совершенствование глобального управления в эпоху после завершения пандемии COVID-19.

Си Цзиньпин обратился к ведущим странам мира с призывом ускорить процесс восстановления экономики уже в марте прошедшего года, когда коронавирус стремительно распространялся по планете.

«Я хочу призвать всех членов «Большой двадцатки» к коллективным действиям – снижению тарифов, устранению барьеров и способствованию беспрепятственному потоку торговли, — заявил Си Цзиньпин на Внеочередном виртуальном саммите лидеров стран G20 по COVID-19 — Вместе мы сможем послать мощный сигнал и восстановить уверенность в оздоровлении мировой экономики».

Выступая на саммите «Большой двадцатки» в Эр-Рияде в ноябре прошлого года, он призвал крупнейшие страны приложить согласованные усилия для содействия более инклюзивному развитию мировой экономики и совершенствованию глобального управления.

Китайский лидер заявил, что «Большая двадцатка», играющая незаменимую роль во всемирной борьбе против COVID-19, должна идти в ногу со временем и поддерживать принципы мультилатерализма, открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества.

«Мы должны и впредь поддерживать развивающиеся страны и помогать им преодолевать трудности, вызванные пандемией», — призвал Си Цзиньпин лидеров «Большой двадцатки».

Он отметил, что в целях снижения налогового бремени стран с низким уровнем жизни Китай полностью реализовал инициативу «Большой двадцатки» по приостановке обслуживания долга (DSSI) на общую сумму обязательств, превышающую 1,3 млрд долларов США.

В апреле 2020 года «Большая двадцатка» запустила инициативу DSSI, направленную на удовлетворения неотложных потребностей стран с низким уровнем доходов в ликвидных средствах, что позволило им приостановить выплаты в счет обслуживания задолженностей в период с 1 мая и до конца года. Впоследствии приостановка долговых обязательств была продлена еще на шесть месяцев до 30 июня 2021 года.

Китай также поставил перед собой более амбициозные цели по борьбе с изменением климата и по обеспечению устойчивого развития. В сентябре Си Цзиньпин объявил, что страна будет стремиться к достижению пика выбросов CO2 до 2030 года и обеспечению углеродной нейтральности до 2060 года.

«Пандемия COVID-19 стала еще одним напоминанием человечеству о том, что мы должны начать зеленую революцию и быстрее двигаться к созданию возможностей для зеленого развития экономики и переходу к зеленому образу жизни, — заявил он в своем выступлении в ходе общих прений на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В декабре 2020 года на Саммите климатических амбиций (Climate Ambition Summit), приуроченном к пятой годовщине Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, Си Цзиньпин объявил о дальнейших целях Китая в этой области.

Он, в частности, сказал, что к 2030 году Китай планирует сократить свои выбросы двуокиси углерода на единицу ВВП более чем на 65% по сравнению с уровнем 2005 года, увеличить долю неископаемых видов топлива в первичном потреблении электроэнергии примерно до 25%, увеличить объем лесных запасов на шесть миллиардов кубометров по сравнению с уровнем 2005 года и довести суммарную установленную мощность ветровой и солнечной энергетики до уровня, превышающего 1,2 млрд киловатт.

Мир переживает глубокие изменения, вызванные пандемией COVID-19. В этом контексте Китай не только решает свои внутренние проблемы, но и принимает на себя все большую ответственность за создание более совершенного мира после преодоления глобального кризиса.

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